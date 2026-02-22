Barrio residencial Vous cherchez une grande maison familiale de haut standing dans le quartier recent du park la voici elle est pour vous

BZH El departamento de habla francesa de RE/MAX Hadera de Ra'hel Benguigui presenta una nueva exclusividad. Descubra una espaciosa y luminosa casa de 7 habitaciones en la zona del pabellón del parque buscado. Características: - Casa de diseño ultra, cómoda en 3 plantas, - 7 habitaciones con aproximadamente 198 m2 de espacio habitable, - ¡270 m2 de tierra! - Cocina de alta gama con su isla central, - Gran salón con un hermoso rincón bibliotecario, - 2 grandes suites parentales, - Habitación segura en la planta baja, - 3 duchas, 5 aseos, - 2 terrazas, aparcamiento, - Pavimentos de alta calidad incluyendo 90×90 azulejos, - Como bono: acceso al aire libre al techo a una unidad separada de 2 habitaciones de 30 m2 en la planta superior con su terraza! Cerca de todas las comodidades del barrio, un centro comercial, escuelas, el famoso Ecopark. Acceso rápido a 4,6 y 9 carreteras y a 20 minutos en coche del mar! Entonces, ¿qué estás esperando? Rahel Benguigui – RE/MAX Profesionales Hadera Licencia No 313736