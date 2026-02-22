  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Hadera
  4. Barrio residencial Vous cherchez une grande maison familiale de haut standing dans le quartier recent du park la voici elle est pour vous

Barrio residencial Vous cherchez une grande maison familiale de haut standing dans le quartier recent du park la voici elle est pour vous

Hadera, Israel
de
$1,34M
;
10
Dejar una solicitud
ID: 33436
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Haifa
  • Barrio
    Hadera Subdistrict
  • Ciudad
    Hadera

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
BZH El departamento de habla francesa de RE/MAX Hadera de Ra'hel Benguigui presenta una nueva exclusividad. Descubra una espaciosa y luminosa casa de 7 habitaciones en la zona del pabellón del parque buscado. Características: - Casa de diseño ultra, cómoda en 3 plantas, - 7 habitaciones con aproximadamente 198 m2 de espacio habitable, - ¡270 m2 de tierra! - Cocina de alta gama con su isla central, - Gran salón con un hermoso rincón bibliotecario, - 2 grandes suites parentales, - Habitación segura en la planta baja, - 3 duchas, 5 aseos, - 2 terrazas, aparcamiento, - Pavimentos de alta calidad incluyendo 90×90 azulejos, - Como bono: acceso al aire libre al techo a una unidad separada de 2 habitaciones de 30 m2 en la planta superior con su terraza! Cerca de todas las comodidades del barrio, un centro comercial, escuelas, el famoso Ecopark. Acceso rápido a 4,6 y 9 carreteras y a 20 minutos en coche del mar! Entonces, ¿qué estás esperando? Rahel Benguigui – RE/MAX Profesionales Hadera Licencia No 313736

Localización en el mapa

Hadera, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Avec terrasse calme investi a ne pas manquer agreable neuf
Tel-Aviv, Israel
de
$1,07M
Barrio residencial Sublime appartement a ashdod avec vue mer imprenable
Asdod, Israel
de
$1,47M
Barrio residencial Place de parking a louer en centre ville agrippas
Jerusalén, Israel
de
$172
Barrio residencial Half floor luxury sky villa infinity tower tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$8,62M
Barrio residencial Coup de fusil a vendre rue rogozin appartement a renover vue mer
Asdod, Israel
de
$736,725
Está viendo
Barrio residencial Vous cherchez une grande maison familiale de haut standing dans le quartier recent du park la voici elle est pour vous
Hadera, Israel
de
$1,34M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Un appartement familial lumineux a louer au coeur de mekor baruch jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Un appartement familial lumineux a louer au coeur de mekor baruch jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Un appartement familial lumineux a louer au coeur de mekor baruch jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Un appartement familial lumineux a louer au coeur de mekor baruch jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Un appartement familial lumineux a louer au coeur de mekor baruch jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Un appartement familial lumineux a louer au coeur de mekor baruch jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$4,389
En el corazón del codiciado distrito de Mekor Baruch de Jerusalén, este amplio apartamento de 110 m2 ofrece un ambiente de vida cómodo y tranquilo, ideal para una familia. Situado en la tercera planta con ascensor, disfruta de un hermoso brillo y un ambiente tranquilo. El apartamento consta…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre bien dexception unique sur le marche
Barrio residencial A vendre bien dexception unique sur le marche
Barrio residencial A vendre bien dexception unique sur le marche
Tel-Aviv, Israel
de
$15,68M
Venta – Productos excepcionales, individuales en el mercado American Colony District – Tel Aviv–Jaffa En un edificio muy alto con patio interior, gimnasio y sala de tenis de mesa, descubra un apartamento absolutamente único, que ofrece unas vistas panorámicas tranquilas y espectaculares de…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Michkenot haouma jerusalem centre
Barrio residencial Michkenot haouma jerusalem centre
Barrio residencial Michkenot haouma jerusalem centre
Barrio residencial Michkenot haouma jerusalem centre
Barrio residencial Michkenot haouma jerusalem centre
Jerusalén, Israel
de
$1,98M
Nuevo en el mercado, en Michkenot Haouma, cerca de la estación central y del centro de la ciudad, en una residencia de pie, con vistas al paseo, appt 5P en excelente estado, balcón con vista abierta, 2 estacionamientos privados, bodega. Hadassa Exclusive, Takam Agency
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir