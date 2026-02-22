Barrio residencial Une exclusivite exceptionnelle une splendide maison de plain pied au centre ville et au calme

BZH ¿Está soñando con una casa con jardín en silencio y cerca de las comodidades y Beth'Habad? ¡Aquí está! RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui presenta un producto único: - Una amplia casa de 5 habitaciones de 140 m2, en una parcela de 330 m2, - Un jardín verde grande y hermoso, - Una gran sala de estar con vistas a una soleada terraza orientada al sureste, con una pérgola, - Una hermosa cocina abierta y luminosa, - Una lujosa suite principal con su baño privado, como en el hotel! - Una habitación grande y segura (Mamad), - Aire acondicionado en cada habitación, - Un total de 2 baños y 2 aseos, - Posibilidad de construir 40 m2 adicionales en el techo! - Habitación adicional en el jardín, que se puede utilizar como oficina o habitación de invitados, - 2 plazas de aparcamiento privadas. Esta casa ha sido completamente reformada con hermosos materiales: se puede vivir directamente! Una ubicación de elección en una calle tranquila y a pocos minutos del Mall Mixx, un supermercado, restaurantes, autobuses y el Beth-Habad de habla francesa! ¡Gran oportunidad! Contáctenos: Ra'hel Benguiguigui, RE/MAX Hadera. Licencia profesional 313736.