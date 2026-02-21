Barrio residencial Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera

BZH RE/MAX Hadera te presenta exclusivamente con un magnífico apartamento familiar brillante, en un edificio reciente, en el distrito Hadera Seaside, en Givat Olga, Menahem Begin Street! Características: - 5 piezas de unos 120 m2, - ¡Dos terrazas! 14 y 6 m2, - Un hermoso espacio habitable con una buena distribución, - Una suite parental, - 3 habitaciones para niños (incluyendo una mamá), - 3 aseos, 2 baños, - En el segundo piso de 8, - Ascensor, aire acondicionado, - ¡Dos plazas de aparcamiento! Al lado del prestigioso hotel Jacobs y su maravilloso spa, la playa, sinagogas, a pocos minutos del pueblo comercial Moul Ha'Hof y cerca de la estación de tren y las carreteras. ¡Inversión increíble! Alquiler Premium! Contacta con nosotros, RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Licencia profesional 313736.