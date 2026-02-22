  1. Realting.com
  Israel
  Hadera
  Barrio residencial Cottage de 5 pieces haut de gamme

Barrio residencial Cottage de 5 pieces haut de gamme

Hadera, Israel
$4,076
Barrio residencial Cottage de 5 pieces haut de gamme
ID: 33654
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

BZH Amplia y perfectamente amueblada casa, ideal para una familia que busca una alta calidad de vida, comodidad y privacidad. Características de la propiedad: • 5 piezas • 185 m2 de espacio habitable • Jardín con zona de barbacoa • Piscina 3×5 con sistema de calefacción de gas • Puertas eléctricas con interfono • Sistema de alarma • Posibilidad de dejar electrodomésticos Disposición interna: Planta baja: • Gran salón luminoso • Mamad (habitación segura) • Inodoro de invitados Piso: • 3 dormitorios • Suite parental • Baño adicional y aseo • Lavandería/servicio Entrada : 01/02/26 Alquiler: 13.000 Impuestos municipales (Arnona): 1700 / cada dos meses Un bien de alta calidad, listo para entrar – rara oportunidad Contacta con nosotros: RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Licencia profesional 313736.

Hadera, Israel
Barrio residencial Cottage de 5 pieces haut de gamme
Hadera, Israel
de
$4,076
