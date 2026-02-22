Barrio residencial Cottage de 5 pieces haut de gamme

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
BZH
Amplia y perfectamente amueblada casa, ideal para una familia que busca una alta calidad de vida, comodidad y privacidad.
Características de la propiedad:
• 5 piezas
• 185 m2 de espacio habitable
• Jardín con zona de barbacoa
• Piscina 3×5 con sistema de calefacción de gas
• Puertas eléctricas con interfono
• Sistema de alarma
• Posibilidad de dejar electrodomésticos
Disposición interna:
Planta baja:
• Gran salón luminoso
• Mamad (habitación segura)
• Inodoro de invitados
Piso:
• 3 dormitorios
• Suite parental
• Baño adicional y aseo
• Lavandería/servicio
Entrada : 01/02/26
Alquiler: 13.000
Impuestos municipales (Arnona): 1700 / cada dos meses
Un bien de alta calidad, listo para entrar – rara oportunidad
Contacta con nosotros: RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui.
Licencia profesional 313736.
