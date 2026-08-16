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Propiedades residenciales en venta en Thessaly and Central Greece, Grecia

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South Pilio Municipality
15
Lokroi Municipality
15
Municipal Unit of Malesina
12
Agrafa Municipality
7
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195 propiedades total found
Villa en Dytiki Frangista, Grecia
Villa
Dytiki Frangista, Grecia
Dormitorios 4
Área 250 m²
En venta 3-almacén villa de 250 metros cuadrados en el centro de Grecia. El semisótano const…
$625,776
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Casa de campo 3 habitaciones en Thessaly and Central Greece, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Thessaly and Central Greece, Grecia
Dormitorios 3
Área 135 m²
Venta Casa de 2 plantas de 135 metros cuadrados en la isla de Euboea. Planta baja consta de …
$188,913
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Estudio 1 habitacion en Melissatika, Grecia
Estudio 1 habitacion
Melissatika, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Venta - Estudio Residencial - Atenas Norte: Nea Ionia - Kalogreza 38 Sq.m., 1 Dormitorios, 1…
$122,363
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Casa de campo 4 habitaciones en Central Greece, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Central Greece, Grecia
Dormitorios 4
Área 165 m²
Venta Casa de 2 plantas de 165 metros cuadrados en Grecia central. Planta baja consta de 2 d…
$200,720
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Casa de campo 4 habitaciones en Thessaly and Central Greece, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Thessaly and Central Greece, Grecia
Dormitorios 4
Área 430 m²
Venta Casa de 4 plantas de 430 metros cuadrados en la isla de Euboea. Planta baja consta de …
$708,425
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Casa de campo 5 habitaciones en Dimini, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Dimini, Grecia
Dormitorios 5
Área 150 m²
Venta en construcción Casa de 3 plantas de 150 metros cuadrados en Volos-Pilio. Semi-basemen…
$117,481
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Casa de campo 4 habitaciones en Amfikleia Elateia Municipality, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Amfikleia Elateia Municipality, Grecia
Dormitorios 4
Área 160 m²
Venta casa de 3 plantas de 160 metros cuadrados en Arachova. Semi-basement consta de 2 dormi…
$413,248
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Villa en Malesina, Grecia
Villa
Malesina, Grecia
Dormitorios 6
Área 580 m²
Se vende villa de 3 plantas de 580 metros cuadrados en el centro de Grecia. La planta baja c…
$649,390
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Apartamento 3 habitaciones en Delfos, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Delfos, Grecia
Dormitorios 3
Área 155 m²
En venta Apartamento de 155 metros cuadrados en el centro de Grecia. El apartamento está sit…
$383,730
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Casa de campo en Thessaly and Central Greece, Grecia
Casa de campo
Thessaly and Central Greece, Grecia
Área 98 m²
Venta casa de 0 plantas de 98 metros cuadrados en la isla de Euboea. Hay: una chimenea. Los …
$198,359
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Casa 4 habitaciones en Municipality of Chalkida, Grecia
Casa 4 habitaciones
Municipality of Chalkida, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 400 m²
Descubre un excepcional retiro costero en la zona serena de Skorponeria, Viotia, a solo 1,5 …
$566,363
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Casa de campo 4 habitaciones en Malesina, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Malesina, Grecia
Dormitorios 4
Área 160 m²
Venta Casa de 1 plantas de 160 metros cuadrados en Grecia central. La casa consta de 4 dormi…
$755,654
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Villa en Central Greece, Grecia
Villa
Central Greece, Grecia
Dormitorios 7
Área 595 m²
Se vende villa de 3 plantas de 595 metros cuadrados en el centro de Grecia. La planta baja c…
$1,83M
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Casa de campo 3 habitaciones en Kileler Municipality, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Kileler Municipality, Grecia
Dormitorios 3
Área 140 m²
Venta casa de 2 plantas de 140 metros cuadrados en el centro de Grecia. Planta baja consta d…
$354,213
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Casa de campo 4 habitaciones en Zagora, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Zagora, Grecia
Dormitorios 4
Área 170 m²
Venta casa de 2 plantas de 170 metros cuadrados en Volos-Pilio. Planta baja consta de un dor…
$330,598
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Casa de campo en Thessaly and Central Greece, Grecia
Casa de campo
Thessaly and Central Greece, Grecia
Área 143 m²
Venta Casa de 2 plantas de 143 metros cuadrados en la isla de Euboea. Una vista de la montañ…
$360,116
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Villa en Municipality of Orchomenos, Grecia
Villa
Municipality of Orchomenos, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 311 m²
Levante Villas es una colección exclusiva de cinco villas de lujo situadas en la serena loca…
$811,680
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Casa de campo 3 habitaciones en Malesina, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Malesina, Grecia
Dormitorios 3
Área 260 m²
Venta Casa de 3 plantas de 260 metros cuadrados en el centro de Grecia. Planta baja consta d…
$549,030
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Villa en Malesina, Grecia
Villa
Malesina, Grecia
Dormitorios 5
Área 480 m²
Venta villa de 3 plantas de 480 metros cuadrados en el centro de Grecia. Planta baja consta …
$1,77M
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Casa de campo 3 habitaciones en Amfikleia Elateia Municipality, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Amfikleia Elateia Municipality, Grecia
Dormitorios 3
Área 140 m²
Venta Casa de 1 plantas de 140 metros cuadrados en Arachova. La casa consta de 3 dormitorios…
$295,177
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Casa de campo 4 habitaciones en Melissochori, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Melissochori, Grecia
Dormitorios 4
Área 214 m²
Venta Casa de 4 plantas de 214 metros cuadrados en Attica. Semi-basement consta de salón con…
$413,248
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Villa en Dilesi, Grecia
Villa
Dilesi, Grecia
Dormitorios 2
Área 298 m²
Se vende villa de 3 plantas de 298 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de un ba…
$560,837
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Casa 2 habitaciones en Karystos, Grecia
Casa 2 habitaciones
Karystos, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
En uno de los lugares costeros más deseables del sur de Evia, a pocos minutos del mar y rode…
$468,771
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Casa de campo 10 habitaciones en Thessaly and Central Greece, Grecia
Casa de campo 10 habitaciones
Thessaly and Central Greece, Grecia
Dormitorios 10
Área 500 m²
Venta Casa de 2 plantas de 500 metros cuadrados en la isla de Euboea. Planta baja consta de …
$1,18M
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Casa de campo 12 habitaciones en Malesina, Grecia
Casa de campo 12 habitaciones
Malesina, Grecia
Dormitorios 12
Área 400 m²
Venta Casa de 3 plantas de 400 metros cuadrados en el centro de Grecia. Planta baja consta d…
$1,77M
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Apartamento 3 habitaciones en Thessaly and Central Greece, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Thessaly and Central Greece, Grecia
Dormitorios 3
Área 170 m²
Venta apartamento de 170 metros cuadrados en la isla de Euboea. El apartamento está situado …
$342,406
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Thessaly and Central Greece, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Thessaly and Central Greece, Grecia
Dormitorios 2
Área 111 m²
Venta de maisonette de 111 metros cuadrados en la isla de Euboea. La maisonette tiene un niv…
$214,889
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Melissochori, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Melissochori, Grecia
Dormitorios 3
Área 207 m²
Venta de maisonette de 207 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 2 niveles. Planta…
$433,910
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Casa de campo 6 habitaciones en Thessaly and Central Greece, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Thessaly and Central Greece, Grecia
Dormitorios 6
Área 420 m²
Se vende villa de 4 plantas de 420 metros cuadrados en la isla Eubea . El semisótano consta …
$1,48M
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Casa de campo 11 habitaciones en Thessaly and Central Greece, Grecia
Casa de campo 11 habitaciones
Thessaly and Central Greece, Grecia
Dormitorios 11
Área 460 m²
En venta 3 - casa de una planta de 460 metros cuadrados en la isla de Eubea . El sótano semi…
$767,461
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Tipos de propiedades en Thessaly and Central Greece

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en Thessaly and Central Greece, Grecia

con Jardín
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
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