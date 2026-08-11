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Propiedades residenciales en venta en Municipal Unit of Delphi, Grecia

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3 propiedades total found
Villa en Delfos, Grecia
Villa
Delfos, Grecia
Dormitorios 3
Área 240 m²
Venta villa de 2 plantas de 240 metros cuadrados en Arachova. 1a planta consta de salón con …
$885,531
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Delfos, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Delfos, Grecia
Dormitorios 3
Área 151 m²
Venta de maisonette de 151 metros cuadrados en Grecia central. La maisonette tiene 2 niveles…
$301,081
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Apartamento 3 habitaciones en Delfos, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Delfos, Grecia
Dormitorios 3
Área 155 m²
En venta Apartamento de 155 metros cuadrados en el centro de Grecia. El apartamento está sit…
$383,730
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Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Delphi, Grecia

con Vista a la montaña
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