Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Alonnisos Municipality
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Alonnisos Municipality, Grecia

1 propiedad total found
Casa 4 habitaciones en Patitiri, Grecia
Casa 4 habitaciones
Patitiri, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Situado entre el encantador puerto de Patitiri y el pintoresco pueblo antiguo de Chora en la…
$788,392
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Alonnisos Municipality, Grecia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir