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Propiedades residenciales en venta en Municipality of Chalkida, Grecia

;
Chalkida
3
Municipal Unit of Anthidon
4
8 propiedades total found
Villa en Municipality of Chalkida, Grecia
Villa
Municipality of Chalkida, Grecia
Dormitorios 4
Área 585 m²
Venta villa de 3 plantas de 585 metros cuadrados en la isla de Euboea. Semi-basement consta …
$1,89M
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Apartamento 1 habitación en Municipality of Chalkida, Grecia
Apartamento 1 habitación
Municipality of Chalkida, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
Piso 2
Apartamento en venta, 2a planta, situado en Nea Artaki.La propiedad tiene una superficie tot…
$76,031
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Casa 4 habitaciones en Municipality of Chalkida, Grecia
Casa 4 habitaciones
Municipality of Chalkida, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 400 m²
Descubre un excepcional retiro costero en la zona serena de Skorponeria, Viotia, a solo 1,5 …
$566,363
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Casa 4 habitaciones en Municipality of Chalkida, Grecia
Casa 4 habitaciones
Municipality of Chalkida, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 400 m²
Descubre un excepcional retiro costero en la zona serena de Skorponeria, Viotia, a solo 1,5 …
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Villa 4 habitaciones en Municipality of Chalkida, Grecia
Villa 4 habitaciones
Municipality of Chalkida, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 311 m²
Número de plantas 2
695.000 € Tipo de propiedad: Villa Dormitorios: 3 Superficie del terreno: 311 m² Superfi…
$823,151
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Casa 4 habitaciones en Municipality of Chalkida, Grecia
Casa 4 habitaciones
Municipality of Chalkida, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 400 m²
Descubre un excepcional retiro costero en la zona serena de Skorponeria, Viotia, a solo 1,5 …
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LDV InvestLDV Invest
Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Chalkida, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Chalkida, Grecia
Dormitorios 4
Área 312 m²
Venta Casa de 3 plantas de 312 metros cuadrados en la isla de Euboea. Planta baja consta de …
$826,496
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Grekodom Development
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Chalkida, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Chalkida, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Piso 1/5
El apartamento está en venta con una superficie total de 90 metros cuadrados.  en el 1er. Pi…
$99,983
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Tipos de propiedades en Municipality of Chalkida

casas independientes

Parámetros de las propiedades en Municipality of Chalkida, Grecia

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con Vistas al mar
con Piscina
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