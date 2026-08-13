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Propiedades residenciales en venta en Municipal Unit of Galaxidi, Grecia

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1 propiedad total found
Adosado Adosado en Delphi Municipality, Grecia
Adosado Adosado
Delphi Municipality, Grecia
Se vende casita de 0 metros cuadrados en Arachova . La casita tiene un nivel. Una magnífica …
$3,84M
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Agencia
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Idiomas hablados
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Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Galaxidi, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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