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Propiedades residenciales en venta en Demotike Enoteta Plataion, Grecia

casas independientes
5
6 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Melissochori, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Melissochori, Grecia
Dormitorios 3
Área 89 m²
Venta apartamento de 89 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la 4a pla…
$188,913
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Adosado Adosado en Melissochori, Grecia
Adosado Adosado
Melissochori, Grecia
Área 270 m²
Casa adosada está en venta cerca de Lagonisi, Attica. La casa está en construcción. Consta d…
$336,502
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Adosado Adosado en Melissochori, Grecia
Adosado Adosado
Melissochori, Grecia
Área 170 m²
Casa adosada está en venta cerca de Lagonisi, Attica. La casa está en construcción. La prime…
$277,467
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CoexCoex
Adosado Adosado 3 habitaciones en Melissochori, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Melissochori, Grecia
Dormitorios 3
Área 207 m²
Venta de maisonette de 207 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 2 niveles. Planta…
$433,910
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Casa de campo en Melissochori, Grecia
Casa de campo
Melissochori, Grecia
Área 315 m²
Se ofrece a la venta una casa unifamiliar con una superficie total de 315 metros cuadrados q…
$501,801
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Casa de campo 4 habitaciones en Melissochori, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Melissochori, Grecia
Dormitorios 4
Área 214 m²
Venta Casa de 4 plantas de 214 metros cuadrados en Attica. Semi-basement consta de salón con…
$413,248
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Parámetros de las propiedades en Demotike Enoteta Plataion, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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