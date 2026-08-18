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Propiedades residenciales en venta en South Pilio Municipality, Grecia

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Municipla unit of Milies
5
Sipias Municipal Unit
4
Municipal unit of Argalasti
4
15 propiedades total found
Villa en Milies, Grecia
Villa
Milies, Grecia
Área 400 m²
Ofrecemos a la venta una villa de lujo en el pueblo de Southern Pelion, cerca de Volos. Grea…
$7,08M
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Casa de campo 2 habitaciones en Milies, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Milies, Grecia
Dormitorios 2
Área 70 m²
Venta casa de 1 plantas de 70 metros cuadrados en Volos-Pilio. La casa consta de 2 dormitori…
$188,913
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Villa en Kala Nera, Grecia
Villa
Kala Nera, Grecia
Dormitorios 3
Área 270 m²
Venta villa de 2 plantas de 270 metros cuadrados en Volos-Pilio. Planta baja consta de 3 dor…
$1,00M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Casa de campo 2 habitaciones en Argalasti, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Argalasti, Grecia
Dormitorios 2
Área 56 m²
Venta casa de 1 plantas de 56 metros cuadrados en Volos-Pilio. La casa consta de 2 dormitori…
$354,213
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Casa de campo 6 habitaciones en Argalasti, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Argalasti, Grecia
Dormitorios 6
Área 160 m²
Se vende casa de 2 plantas de 160 metros cuadrados en Volos-Pilio. La planta baja consta de …
$324,695
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Casa de campo 3 habitaciones en Milies, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Milies, Grecia
Dormitorios 3
Área 175 m²
Venta Casa de 3 plantas de 175 metros cuadrados en Volos-Pilio. El semi-sótano consta de un …
$389,634
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TekceTekce
Villa en Argalasti, Grecia
Villa
Argalasti, Grecia
Dormitorios 9
Área 320 m²
Venta villa de 3 plantas de 320 metros cuadrados en Volos-Pilio. Planta baja consta de 7 dor…
$944,567
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Villa en Trikeri, Grecia
Villa
Trikeri, Grecia
Dormitorios 2
Área 100 m²
Venta villa de 2 plantas de 100 metros cuadrados en Volos-Pilio. El sótano consiste en un al…
$472,283
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Casa de campo en Milies, Grecia
Casa de campo
Milies, Grecia
Área 210 m²
Dos casas separadas separadas están a la venta en el pueblo de Vyzitsa, Pelion (turnkey) . …
$377,827
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Casa de campo 1 habitacion en Lavkos, Grecia
Casa de campo 1 habitacion
Lavkos, Grecia
Dormitorios 1
Área 60 m²
Venta Casa de 1 plantas de 60 metros cuadrados en Grecia central. La casa consta de un dormi…
$141,685
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Villa en Promyri, Grecia
Villa
Promyri, Grecia
Área 440 m²
Ofrecemos para la venta villa aislada en el sur de Pelion. La villa cuenta con 5 dormitorios…
$3,13M
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Casa de campo en Argalasti, Grecia
Casa de campo
Argalasti, Grecia
Área 60 m²
Venta casa de 1 plantas de 60 metros cuadrados en Voloso-Pilio. La casa consta de 2 dormitor…
$245,651
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Lavkos, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Lavkos, Grecia
Dormitorios 3
Área 200 m²
Venta de maisonette de 200 metros cuadrados en Grecia central. La maisonette tiene 3 niveles…
$448,669
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Casa de campo 2 habitaciones en Promyri, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Promyri, Grecia
Dormitorios 2
Área 100 m²
Venta Casa de 1 plantas de 100 metros cuadrados en Volos-Pilio. La casa consta de 2 dormitor…
$306,984
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Casa de campo 6 habitaciones en Kalamaki, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Kalamaki, Grecia
Dormitorios 6
Área 233 m²
Venta casa de 2 plantas de 233 metros cuadrados en Volos-Pilio. Planta baja consta de 3 dorm…
$448,669
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Tipos de propiedades en South Pilio Municipality

casas independientes

Parámetros de las propiedades en South Pilio Municipality, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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