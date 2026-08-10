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Propiedades residenciales en venta en Volos, Grecia

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casas independientes
4
5 propiedades total found
Villa en Volos, Grecia
Villa
Volos, Grecia
Dormitorios 6
Área 300 m²
En venta 4 - villa de 300 metros cuadrados en Volos - Pilio. El sótano semi - consta de dorm…
$920,953
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Casa de campo 5 habitaciones en Dimini, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Dimini, Grecia
Dormitorios 5
Área 150 m²
Venta en construcción Casa de 3 plantas de 150 metros cuadrados en Volos-Pilio. Semi-basemen…
$117,481
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Casa de campo 2 habitaciones en Melissatika, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Melissatika, Grecia
Dormitorios 2
Área 112 m²
Venta - Casa independiente residencial -- Atenas Norte: Nea Ionia - Lazaron 112 Sq.m., 2 Dor…
$291,341
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LDV InvestLDV Invest
Casa de campo 6 habitaciones en Makrinitsa, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Makrinitsa, Grecia
Dormitorios 6
Área 314 m²
Venta casa de 3 plantas de 314 metros cuadrados en Volos-Pilio. Planta baja consta de un dor…
$1,00M
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Estudio 1 habitacion en Melissatika, Grecia
Estudio 1 habitacion
Melissatika, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Venta - Estudio Residencial - Atenas Norte: Nea Ionia - Kalogreza 38 Sq.m., 1 Dormitorios, 1…
$122,363
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Parámetros de las propiedades en Volos, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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