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Propiedades residenciales en venta en Municipal Unit of Inofyta, Grecia

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casas independientes
9
9 propiedades total found
Villa en Dilesi, Grecia
Villa
Dilesi, Grecia
Dormitorios 2
Área 298 m²
Se vende villa de 3 plantas de 298 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de un ba…
$560,837
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Dilesi, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Dilesi, Grecia
Dormitorios 3
Área 130 m²
Venta de maisonette de 130 metros cuadrados en la isla de Euboea. La maisonette tiene 2 nive…
$224,335
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Villa en Dilesi, Grecia
Villa
Dilesi, Grecia
Dormitorios 3
Área 335 m²
Venta villa de 2 plantas de 335 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de 3 dormitor…
Precio en demanda
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Villa en Dilesi, Grecia
Villa
Dilesi, Grecia
Dormitorios 7
Área 460 m²
Venta villa de 4 plantas de 460 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de un dormito…
$814,689
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Casa de campo 4 habitaciones en Dilesi, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Dilesi, Grecia
Dormitorios 4
Área 162 m²
Se vende casa de 3 plantas de 162 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de un do…
$295,177
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Casa de campo 1 habitacion en Inofyta, Grecia
Casa de campo 1 habitacion
Inofyta, Grecia
Dormitorios 1
Área 74 m²
Venta Casa de 1 planta de 74 metros cuadrados en la isla de Euboea. La casa consta de un dor…
$141,685
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TekceTekce
Casa de campo 7 habitaciones en Dilesi, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Dilesi, Grecia
Dormitorios 7
Área 299 m²
Venta Casa de 3 plantas de 299 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de 3 dormitori…
$767,461
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Casa de campo 5 habitaciones en Dilesi, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Dilesi, Grecia
Dormitorios 5
Área 250 m²
Venta Casa de 3 plantas de 250 metros cuadrados en la isla de Euboea. Planta baja consta de …
$366,020
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Villa en Dilesi, Grecia
Villa
Dilesi, Grecia
Área 1 000 m²
Venta en construcción villa de 1000 metros cuadrados en Attica. Una vista de la ciudad, el m…
$826,496
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Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Inofyta, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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