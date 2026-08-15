Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Chalkida
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Chalkida, Grecia

;
3 propiedades total found
Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Chalkida, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Chalkida, Grecia
Dormitorios 4
Área 312 m²
Venta Casa de 3 plantas de 312 metros cuadrados en la isla de Euboea. Planta baja consta de …
$826,496
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Municipality of Chalkida, Grecia
Villa
Municipality of Chalkida, Grecia
Dormitorios 4
Área 585 m²
Venta villa de 3 plantas de 585 metros cuadrados en la isla de Euboea. Semi-basement consta …
$1,89M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Chalkida, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Chalkida, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Piso 1/5
El apartamento está en venta con una superficie total de 90 metros cuadrados.  en el 1er. Pi…
$99,983
Dejar una solicitud
DD CO DEDD CO DE
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Chalkida, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir