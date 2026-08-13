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Propiedades residenciales en venta en Eretria Municipality, Grecia

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1 propiedad total found
Casa 6 habitaciones en Eretria, Grecia
Casa 6 habitaciones
Eretria, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 230 m²
Número de plantas 2
Casa privada en la isla de Evia con una superficie de 190m². A 800m de la piscina.  1er pis…
$119,980
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