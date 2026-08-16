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Propiedades residenciales en venta en Dorida Municipality, Grecia

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Municipal Unit of Tolofona
4
4 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en Dorida Municipality, Grecia
Villa 5 habitaciones
Dorida Municipality, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Número de plantas 2
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Aegean Breeze II es un conjunto de apartamentos y villas frente …
$413,131
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Villa 4 habitaciones en Dorida Municipality, Grecia
Villa 4 habitaciones
Dorida Municipality, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 102 m²
Número de plantas 2
KEY FEATURE Prime Location: Chania, Crete Island is an emerging destination in the Med…
$298,046
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Villa 2 habitaciones en Glyphada, Grecia
Villa 2 habitaciones
Glyphada, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 360 m²
Número de plantas 2
1 037 / 5 000Translation resultsTranslationEquipped with KNX technology, this smart home off…
Precio en demanda
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It Is RealtyIt Is Realty
Adosado Adosado en Glyphada, Grecia
Adosado Adosado
Glyphada, Grecia
Área 132 m²
Piso 1/2
glyphada, Mesonet Sale, 132 sq.m., The status of an object: in the process of construc…
$989,459
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Tipos de propiedades en Dorida Municipality

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Parámetros de las propiedades en Dorida Municipality, Grecia

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