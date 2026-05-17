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Propiedades residenciales en venta en Demotike Enoteta Phrankistas, Grecia

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casas independientes
7
7 propiedades total found
Casa de campo 3 habitaciones en Dytiki Frangista, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Dytiki Frangista, Grecia
Dormitorios 3
Área 95 m²
Venta Casa de 1 planta de 95 metros cuadrados en Grecia central. La casa consta de 3 dormito…
$148,244
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Dytiki Frangista, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Dytiki Frangista, Grecia
Dormitorios 3
Área 150 m²
Venta de maisonette de 150 metros cuadrados en Grecia central. La maisonette tiene 3 niveles…
$230,238
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Villa en Dytiki Frangista, Grecia
Villa
Dytiki Frangista, Grecia
Dormitorios 4
Área 450 m²
Se vende villa de 3 plantas de 450 metros cuadrados en Peloponeso. El semisótano consta de u…
$3,31M
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AdriastarAdriastar
Villa en Dytiki Frangista, Grecia
Villa
Dytiki Frangista, Grecia
Dormitorios 4
Área 250 m²
En venta 3-almacén villa de 250 metros cuadrados en el centro de Grecia. El semisótano const…
$625,776
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Casa de campo 3 habitaciones en Dytiki Frangista, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Dytiki Frangista, Grecia
Dormitorios 3
Área 190 m²
Venta Casa de 2 plantas de 190 metros cuadrados en el centro de Grecia. Planta baja consta d…
$413,248
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Dytiki Frangista, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Dytiki Frangista, Grecia
Dormitorios 3
Área 100 m²
Venta de maisonette de 100 metros cuadrados en Grecia central. La maisonette tiene 3 niveles…
$531,319
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Kolasin ValleysKolasin Valleys
Casa de campo 2 habitaciones en Dytiki Frangista, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Dytiki Frangista, Grecia
Dormitorios 2
Área 70 m²
Venta Casa de 1 plantas de 70 metros cuadrados en Grecia central. La casa consta de 2 dormit…
$354,213
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Parámetros de las propiedades en Demotike Enoteta Phrankistas, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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