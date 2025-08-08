Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas con piscina en Venta en Regional Unit of South Athens, Grecia

Municipality of Glyfada
75
Municipality of Palaio Faliro
51
Municipality of Elliniko Argyroupoli
26
Municipality of Alimos
22
5 propiedades total found
Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 305 m²
Kato Elliniko al sur de Atenas, maisonette 305 metros cuadrados de construcción ultra lujosa…
$2,91M
Dejar una solicitud
Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 128 m²
Glyfada sur de la zona de Atenas Aixoni, bajo construcción maisonette de lujo 128sq.m. const…
$1,05M
Dejar una solicitud
Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Glyfada sur de la zona de Atenas Aixoni, en construcción de lujo maisonette 155sq.m. constru…
$1,05M
Dejar una solicitud
Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Glyfada sur cerca del centro del municipio maisonette 130 construcción de lujo de nueva cons…
$992,190
Dejar una solicitud
Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 155 m²
Glyfada sur de la zona de Atenas Aixoni, en construcción de lujo maisonette 155sq.m. constru…
$1,34M
Dejar una solicitud
