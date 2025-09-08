Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas del mar en Venta en Regional Unit of South Athens, Grecia

Municipality of Glyfada
75
Municipality of Palaio Faliro
51
Municipality of Elliniko Argyroupoli
26
Municipality of Alimos
22
36 propiedades total found
Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 144 m²
Piso 2/1
Venta en maisonette de construcción de 144 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2…
$860,274
Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Piso 4/5
Venta en construcción maisonette de 150 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 ni…
$1,05M
Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Palaio Faliro, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Palaio Faliro, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 2/1
Venta en construcción maisonette de 120 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 ni…
$731,525
Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Alimos, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Municipality of Alimos, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 256 m²
Piso 2/1
Venta en construcción maisonette de 256 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 ni…
$3,45M
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Palaio Faliro, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Palaio Faliro, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Piso 2/1
Venta en maisonette de construcción de 118 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2…
$763,127
Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Palaio Faliro, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Municipality of Palaio Faliro, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 180 m²
Piso 2/1
Venta en maisonette de construcción de 180 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2…
$1,06M
Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 130 m²
Piso 5/6
Venta en maisonette de construcción de 130 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2…
$994,875
Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 240 m²
Número de plantas 1
Se vende casita de 240 metros cuadrados en Atenas .La casita tiene niveles 2. El tercer piso…
$3,51M
Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 6/1
Venta en maisonette de construcción de 160 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2…
$1,40M
Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Alimos, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Alimos, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Piso 6
Venta de maisonette de 135 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 niveles. 6a pla…
$1,29M
Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Palaio Faliro, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Municipality of Palaio Faliro, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 175 m²
Piso 2/1
Venta en construcción maisonette de 175 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 ni…
$1,05M
Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 208 m²
Piso 2/1
Venta en construcción maisonette de 208 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 ni…
$2,70M
Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Palaio Faliro, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Palaio Faliro, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 126 m²
Piso 2/1
Venta en construcción maisonette de 126 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 ni…
$831,013
Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Alimos, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Municipality of Alimos, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 216 m²
Piso 2/1
Venta en construcción maisonette de 216 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 ni…
$3,03M
Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Alimos, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Alimos, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 348 m²
Número de plantas 1
En venta 4 -casa de 348 metros cuadrados en Atenas. La planta baja consta de dormitorios 2, …
$3,28M
Adosado Adosado 6 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Adosado Adosado 6 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 225 m²
Piso 3
Venta de maisonette de 225 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 niveles. 3a pla…
$2,22M
Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Alimos, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Alimos, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Piso 2/1
Venta en construcción maisonette de 115 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 ni…
$1,38M
Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 203 m²
Piso 2/1
Venta en construcción maisonette de 203 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 ni…
$2,70M
Adosado Adosado 1 habitación en Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Adosado Adosado 1 habitación
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Habitaciones 1
Área 132 m²
Venta en construcción maisonette de 132 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene un n…
$713,969
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Piso 4
Venta de maisonette de 135 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 niveles. 4a pla…
$936,353
Adosado Adosado 6 habitaciones en Municipality of Alimos, Grecia
Adosado Adosado 6 habitaciones
Municipality of Alimos, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 243 m²
Piso 2/3
Venta en maisonette de construcción de 243 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2…
$2,98M
Adosado Adosado 6 habitaciones en Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Adosado Adosado 6 habitaciones
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 185 m²
Número de plantas 1
Venta de maisonette de 185 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 niveles. 2a pla…
$1,93M
Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Palaio Faliro, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Municipality of Palaio Faliro, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 134 m²
Piso 2/1
Venta en construcción maisonette de 134 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 ni…
$866,126
Villa 6 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Villa 6 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 380 m²
Número de plantas 4
En venta 4-almacén villa de 380 metros cuadrados en Atenas. El sótano consta de un dormitori…
$1,76M
Adosado Adosado 6 habitaciones en Municipality of Alimos, Grecia
Adosado Adosado 6 habitaciones
Municipality of Alimos, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Piso 2/1
Venta de maisonette de 240 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 niveles. 2a pla…
$819,309
Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 380 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 4 plantas de 380 metros cuadrados en Atenas. La planta baja consta de un d…
$1,54M
Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Palaio Faliro, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Municipality of Palaio Faliro, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 133 m²
Piso 2/1
Venta en construcción maisonette de 133 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 ni…
$838,036
Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Habitaciones 4
Área 230 m²
Número de plantas 1
Una hermosa villa está en venta en el prestigioso suburbio de Atenas, Voula. Este es uno de …
$1,11M
Villa 6 habitaciones en Municipality of Alimos, Grecia
Villa 6 habitaciones
Municipality of Alimos, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 287 m²
Piso 3/1
Venta villa de 3 plantas de 287 metros cuadrados en Atenas. Semi-basement consta de un dormi…
$1,99M
Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 390 m²
Piso -1/1
Venta de maisonette de 390 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 4 niveles. El sót…
$1,64M
