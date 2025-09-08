Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en la montaña en Venta en Regional Unit of South Athens, Grecia

Municipality of Glyfada
75
Municipality of Palaio Faliro
51
Municipality of Elliniko Argyroupoli
26
Municipality of Alimos
22
22 propiedades total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Piso 4/5
Venta en construcción maisonette de 150 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 ni…
$1,05M
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Palaio Faliro, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Palaio Faliro, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Piso 2/1
Venta en maisonette de construcción de 118 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2…
$763,127
Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 130 m²
Piso 5/6
Venta en maisonette de construcción de 130 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2…
$994,875
Villa 12 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Villa 12 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Habitaciones 12
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 5
Área 750 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 5 plantas de 750 metros cuadrados en Atenas. Semi-basement consta de salón, u…
Precio en demanda
Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 240 m²
Número de plantas 1
Se vende casita de 240 metros cuadrados en Atenas .La casita tiene niveles 2. El tercer piso…
$3,51M
Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Alimos, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Alimos, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Piso 6
Venta de maisonette de 135 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 niveles. 6a pla…
$1,29M
Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 1 plantas de 120 metros cuadrados en Atenas. La casa consta de 2 dormitorios, …
$643,742
Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Palaio Faliro, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Municipality of Palaio Faliro, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 175 m²
Piso 2/1
Venta en construcción maisonette de 175 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 ni…
$1,05M
Casa de campo 7 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 185 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 2 plantas de 185 metros cuadrados en Atenas. Planta baja consta de 2 dormitori…
$842,717
Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 232 m²
Número de plantas 1
Se vende casita de 232 metros cuadrados en Atenas .La casita tiene 2 niveles. El cuarto piso…
$1,40M
Casa de campo 15 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Casa de campo 15 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Habitaciones 15
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 9
Área 640 m²
Número de plantas 1
En venta 4-almacén villa de 640 metros cuadrados en Atenas. La planta baja consta de sala de…
$4,21M
Adosado Adosado 6 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Adosado Adosado 6 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 225 m²
Piso 3
Venta de maisonette de 225 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 niveles. 3a pla…
$2,22M
Adosado Adosado 1 habitación en Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Adosado Adosado 1 habitación
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Habitaciones 1
Área 132 m²
Venta en construcción maisonette de 132 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene un n…
$713,969
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Piso 4
Venta de maisonette de 135 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 niveles. 4a pla…
$936,353
Adosado Adosado 6 habitaciones en Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Adosado Adosado 6 habitaciones
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 185 m²
Número de plantas 1
Venta de maisonette de 185 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 niveles. 2a pla…
$1,93M
Adosado Adosado 6 habitaciones en Municipality of Alimos, Grecia
Adosado Adosado 6 habitaciones
Municipality of Alimos, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Piso 2/1
Venta de maisonette de 240 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 niveles. 2a pla…
$819,309
Villa 6 habitaciones en Municipality of Alimos, Grecia
Villa 6 habitaciones
Municipality of Alimos, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 287 m²
Piso 3/1
Venta villa de 3 plantas de 287 metros cuadrados en Atenas. Semi-basement consta de un dormi…
$1,99M
Adosado Adosado 8 habitaciones en Municipality of Palaio Faliro, Grecia
Adosado Adosado 8 habitaciones
Municipality of Palaio Faliro, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 306 m²
Número de plantas 1
Venta de maisonette de 306 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 niveles. 6a pla…
$1,17M
Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 510 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 3 plantas de 510 metros cuadrados en Atenas. Semi-basement consta de un almacé…
$1,49M
Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 270 m²
Número de plantas 1
En venta 4 -casa de 270 metros cuadrados en Atenas. El semisótano consta de un dormitorio, u…
$2,57M
Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Piso 3/4
Venta de maisonette de 116 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 niveles. 3er pi…
$661,299
Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 139 m²
Piso 4/5
Venta de maisonette de 139 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 niveles. 4a pla…
$444,767
