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Propiedades residenciales en venta en Regional Unit of South Athens, Grecia

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Municipality of Glyfada
144
Municipality of Kallithea
136
Municipality of Alimos
91
Municipality of Elliniko Argyroupoli
78
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583 propiedades total found
Villa en Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Villa
Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Dormitorios 7
Área 816 m²
Se vende villa de 5 plantas de 816 metros cuadrados en Attica. El sótano consta de 3 dormito…
$2,36M
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Dormitorios 3
Área 94 m²
Venta apartamento de 94 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la 5a pla…
$212,528
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Dormitorios 3
Área 147 m²
Venta en construcción maisonette de 147 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 ni…
$1,30M
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It Is RealtyIt Is Realty
Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Dormitorios 3
Área 137 m²
Venta en construcción apartamento de 137 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está sit…
$1,53M
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Dormitorios 1
Área 28 m²
Venta apartamento de 28 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la tercer…
$129,878
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Dormitorios 4
Área 234 m²
Venta de maisonette de 234 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 niveles. Planta…
$767,461
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LDV InvestLDV Invest
Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Dormitorios 4
Área 203 m²
Venta en construcción maisonette de 203 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 ni…
$2,73M
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Piso 6/6
Glyfada Celeste le invita a disfrutar de la vida moderna junto al mar en Glyfada, en la herm…
$288,961
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Dormitorios 1
Área 53 m²
Venta apartamento de 53 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la segund…
$159,396
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Dormitorios 2
Área 75 m²
Venta apartamento de 75 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la 4a pla…
$247,949
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Alimos, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Alimos, Grecia
Dormitorios 3
Área 115 m²
Venta en construcción apartamento de 115 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está sit…
$1,60M
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Kallithea, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Kallithea, Grecia
Dormitorios 3
Área 102 m²
Venta en construcción apartamento de 102 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está sit…
$448,669
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Kallithea, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Kallithea, Grecia
Dormitorios 3
Área 760 m²
Se vende casa de 3 plantas de 760 metros cuadrados en Atenas. La planta baja consta de un do…
$5,02M
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Moschato Tavros, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Moschato Tavros, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
El proyecto Izi Lux es un desarrollo residencial contemporáneo situado entre los barrios Kal…
$340,919
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Villa en Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Villa
Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Dormitorios 3
Área 240 m²
Venta villa de 3 plantas de 240 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de un dormito…
$923,403
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Nea Smyrni, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Nea Smyrni, Grecia
Dormitorios 2
Área 96 m²
Venta apartamento de 96 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la segund…
$289,274
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Dormitorios 3
Área 121 m²
Venta en construcción dúplex de 121 metros cuadrados en Atenas. El dúplex está situado en 3a…
$1,09M
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Nea Smyrni, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Nea Smyrni, Grecia
Dormitorios 3
Área 105 m²
Venta en construcción apartamento de 105 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está sit…
$649,390
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Apartamento en Municipality of Nea Smyrni, Grecia
Apartamento
Municipality of Nea Smyrni, Grecia
Área 113 m²
Apartamento en venta de 113 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la se…
$342,769
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
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Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Dormitorios 3
Área 108 m²
Venta apartamento de 108 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la octav…
$190,094
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
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Municipality of Glyfada, Grecia
Dormitorios 2
Área 90 m²
Venta apartamento de 90 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la primer…
$785,171
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Área 78 m²
Venta apartamento de 78 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la tercer…
$265,659
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
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Dormitorios 3
Área 174 m²
Se vende casita de 174 metros cuadrados en Attica .La casita tiene 3 niveles. La planta baja…
$472,283
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Kallithea, Grecia
Apartamento 1 habitacion
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Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Descubra un sofisticado retiro urbano en Boulevard, un hito residencial contemporáneo que el…
$311,070
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Apartamento en Municipality of Glyfada, Grecia
Apartamento
Municipality of Glyfada, Grecia
Área 86 m²
Apartamento en venta con una superficie de 86 metros cuadrados en Atenas. El apartamento est…
$556,518
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
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Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Dormitorios 2
Área 80 m²
La propiedad se encuentra en el centro de Atenas (Plaza Amerikis)
$113,114
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Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Descubra un sofisticado retiro urbano en Boulevard, un hito residencial contemporáneo que el…
$304,722
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Área 38 m²
Descubra un sofisticado retiro urbano en Boulevard, un hito residencial contemporáneo que el…
$306,998
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Área 88 m²
Venta en construcción apartamento de 88 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situ…
$726,136
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Área 100 m²
Venta apartamento de 100 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la quint…
$295,177
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