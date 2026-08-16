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Adosados en Venta en Regional Unit of South Athens, Grecia

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Municipality of Glyfada
31
Municipality of Alimos
28
Municipality of Agios Dimitrios
4
Municipality of Palaio Faliro
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77 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Dormitorios 3
Área 147 m²
Venta en construcción maisonette de 147 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 ni…
$1,30M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Dormitorios 4
Área 234 m²
Venta de maisonette de 234 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 niveles. Planta…
$767,461
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Dormitorios 4
Área 203 m²
Venta en construcción maisonette de 203 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 ni…
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DD CO DEDD CO DE
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Dormitorios 3
Área 174 m²
Se vende casita de 174 metros cuadrados en Attica .La casita tiene 3 niveles. La planta baja…
$472,283
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Dormitorios 4
Área 208 m²
Venta en construcción maisonette de 208 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 ni…
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Adosado Adosado en Municipality of Glyfada, Grecia
Adosado Adosado
Municipality of Glyfada, Grecia
Área 132 m²
Venta en construcción maisonette de 132 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene un n…
$720,232
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TekceTekce
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Dormitorios 3
Área 145 m²
Venta de maisonette de 145 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 niveles. 4a pla…
$401,441
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Alimos, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Alimos, Grecia
Dormitorios 4
Área 256 m²
Venta en construcción maisonette de 256 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 ni…
$3,48M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Nea Smyrni, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Nea Smyrni, Grecia
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Área 245 m²
Venta en construcción maisonette de 245 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 3 ni…
$1,53M
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Dormitorios 5
Área 470 m²
Venta de maisonette de 470 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 4 niveles. Semi-b…
$1,42M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Alimos, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Alimos, Grecia
Dormitorios 3
Área 136 m²
Venta en construcción maisonette de 136 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 ni…
$974,085
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Alimos, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Alimos, Grecia
Dormitorios 3
Área 115 m²
Venta en construcción maisonette de 115 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 ni…
$1,39M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Alimos, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Alimos, Grecia
Dormitorios 3
Área 134 m²
Venta en construcción maisonette de 134 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 ni…
$873,724
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Alimos, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Alimos, Grecia
Dormitorios 3
Área 151 m²
Venta de maisonette de 151 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 niveles. 5a pla…
$1,00M
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
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Municipality of Glyfada, Grecia
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Área 325 m²
Venta en construcción maisonette de 325 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 ni…
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
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Área 245 m²
Venta en construcción maisonette de 245 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 ni…
$4,25M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Alimos, Grecia
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Municipality of Alimos, Grecia
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Área 243 m²
Venta en maisonette de construcción de 243 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2…
$3,01M
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
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Área 370 m²
Se vende casita de 370 metros cuadrados en Atenas. La casita tiene 2 niveles. El tercer piso…
$2,81M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Alimos, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Alimos, Grecia
Dormitorios 3
Área 120 m²
Venta en construcción maisonette de 120 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 ni…
$737,943
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Alimos, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
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Área 156 m²
Venta en maisonette de construcción de 156 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2…
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Nea Smyrni, Grecia
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Municipality of Nea Smyrni, Grecia
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Área 245 m²
Venta en construcción maisonette de 245 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 3 ni…
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
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Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
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Área 151 m²
Venta de maisonette de 151 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 2 niveles. Semi-b…
$442,766
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Adosado Adosado en Municipality of Kallithea, Grecia
Adosado Adosado
Municipality of Kallithea, Grecia
Área 136 m²
Casa adosada en venta con una superficie de 136 metros cuadrados en Atenas. El adosado se en…
$798,626
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Palaio Faliro, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Palaio Faliro, Grecia
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Área 121 m²
Venta en construcción maisonette de 121 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 ni…
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Municipality of Glyfada, Grecia
Dormitorios 3
Área 126 m²
Venta en construcción maisonette de 126 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 ni…
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Dormitorios 3
Área 139 m²
Venta de maisonette de 139 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 niveles. 4a pla…
$448,669
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Dormitorios 3
Área 117 m²
Venta en construcción maisonette de 117 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 ni…
$1,06M
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Área 116 m²
Venta de maisonette de 116 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 niveles. 3er pi…
$667,100
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Dormitorios 5
Área 245 m²
En venta en construcción maisonette de 245 metros cuadrados en Attica .La casita tiene 3 niv…
$649,390
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Dormitorios 3
Área 133 m²
Venta en construcción maisonette de 133 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 ni…
$845,387
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Parámetros de las propiedades en Regional Unit of South Athens, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
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