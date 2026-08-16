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Villas en venta en Regional Unit of South Athens, Grecia

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Municipality of Agios Dimitrios
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11 propiedades total found
Villa en Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Villa
Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Dormitorios 7
Área 816 m²
Se vende villa de 5 plantas de 816 metros cuadrados en Attica. El sótano consta de 3 dormito…
$2,36M
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Villa en Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Villa
Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Dormitorios 3
Área 240 m²
Venta villa de 3 plantas de 240 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de un dormito…
$923,403
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Villa en Municipality of Glyfada, Grecia
Villa
Municipality of Glyfada, Grecia
Dormitorios 5
Área 380 m²
En venta 4-almacén villa de 380 metros cuadrados en Atenas. El sótano consta de un dormitori…
$1,77M
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Villa en Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Villa
Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Dormitorios 3
Área 160 m²
Venta villa de 2 plantas de 160 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de un almacén…
$2,48M
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Villa en Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Villa
Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Dormitorios 4
Área 293 m²
Venta en construcción Villa de 2 plantas de 293 metros cuadrados en Attica. Planta baja cons…
$1,39M
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Villa en Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Villa
Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Dormitorios 5
Área 540 m²
Se vende villa de 2 plantas de 540 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de 3 do…
Precio en demanda
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Villa en Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Villa
Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Área 1 200 m²
Venta villa de 4 plantas de 1200 metros cuadrados en Attica. Desde las ventanas hay una magn…
$3,03M
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Villa en Municipality of Alimos, Grecia
Villa
Municipality of Alimos, Grecia
Dormitorios 4
Área 287 m²
Venta villa de 3 plantas de 287 metros cuadrados en Atenas. Semi-basement consta de un dormi…
$1,37M
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Villa en Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Villa
Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Dormitorios 5
Área 420 m²
Se vende villa de 3 plantas de 420 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de 2 do…
$1,83M
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Villa en Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Villa
Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Dormitorios 7
Área 810 m²
Venta villa de 3 plantas de 810 metros cuadrados en Atenas. El sótano consta de 3 dormitorio…
$4,13M
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Villa 5 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Villa 5 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 270 m²
Glyfada, Golf: Venta Villa reformada 270 metros cuadrados de lujo en una planta baja con cal…
$1,68M
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Parámetros de las propiedades en Regional Unit of South Athens, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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