Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Regional Unit of South Athens
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Regional Unit of South Athens, Grecia

;
Municipality of Glyfada
50
Municipality of Alimos
33
Municipality of Agios Dimitrios
25
Municipality of Palaio Faliro
10
Mostrar más
Casa Borrar
Eliminar
138 propiedades total found
Villa en Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Villa
Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Dormitorios 7
Área 816 m²
Se vende villa de 5 plantas de 816 metros cuadrados en Attica. El sótano consta de 3 dormito…
$2,36M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Dormitorios 3
Área 147 m²
Venta en construcción maisonette de 147 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 ni…
$1,30M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Dormitorios 4
Área 234 m²
Venta de maisonette de 234 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 niveles. Planta…
$767,461
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Dormitorios 4
Área 203 m²
Venta en construcción maisonette de 203 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 ni…
$2,73M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Kallithea, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Kallithea, Grecia
Dormitorios 3
Área 760 m²
Se vende casa de 3 plantas de 760 metros cuadrados en Atenas. La planta baja consta de un do…
$5,02M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Villa
Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Dormitorios 3
Área 240 m²
Venta villa de 3 plantas de 240 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de un dormito…
$923,403
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
TekceTekce
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Dormitorios 3
Área 174 m²
Se vende casita de 174 metros cuadrados en Attica .La casita tiene 3 niveles. La planta baja…
$472,283
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa 2 habitaciones en Municipality of Kallithea, Grecia
Casa 2 habitaciones
Municipality of Kallithea, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
La maisonette se encuentra en un popular pueblo turístico Kallithea 450 metros a la playa de…
$289,185
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Dormitorios 4
Área 208 m²
Venta en construcción maisonette de 208 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 ni…
$2,73M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado en Municipality of Glyfada, Grecia
Adosado Adosado
Municipality of Glyfada, Grecia
Área 132 m²
Venta en construcción maisonette de 132 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene un n…
$720,232
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Dormitorios 3
Área 145 m²
Venta de maisonette de 145 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 niveles. 4a pla…
$401,441
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Dormitorios 2
Área 70 m²
En venta casa de 1 piso de 70 metros cuadrados en Attica. La casa consta de 2 dormitorios, s…
$242,045
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Municipality of Glyfada, Grecia
Villa
Municipality of Glyfada, Grecia
Dormitorios 5
Área 380 m²
En venta 4-almacén villa de 380 metros cuadrados en Atenas. El sótano consta de un dormitori…
$1,77M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Alimos, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Alimos, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Alimos Pani colina, al sur de Atenas, maisonette de 200 metros cuadrados de 2 niveles 3a y 4…
$1,22M
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Alimos, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Alimos, Grecia
Dormitorios 4
Área 256 m²
Venta en construcción maisonette de 256 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 ni…
$3,48M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo en Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Casa de campo
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Área 215 m²
Venta casa de 2 plantas con una superficie de 215 metros cuadrados en Attica. La primera pla…
$354,195
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Nea Smyrni, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Nea Smyrni, Grecia
Dormitorios 4
Área 245 m²
Venta en construcción maisonette de 245 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 3 ni…
$1,53M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Dormitorios 5
Área 470 m²
Venta de maisonette de 470 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 4 niveles. Semi-b…
$1,42M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Alimos, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Alimos, Grecia
Dormitorios 3
Área 136 m²
Venta en construcción maisonette de 136 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 ni…
$974,085
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Alimos, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Alimos, Grecia
Dormitorios 3
Área 115 m²
Venta en construcción maisonette de 115 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 ni…
$1,39M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Alimos, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Alimos, Grecia
Dormitorios 3
Área 134 m²
Venta en construcción maisonette de 134 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 ni…
$873,724
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Alimos, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Alimos, Grecia
Dormitorios 3
Área 151 m²
Venta de maisonette de 151 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 niveles. 5a pla…
$1,00M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Dormitorios 5
Área 325 m²
Venta en construcción maisonette de 325 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 ni…
$6,49M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo en Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Casa de campo
Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Área 310 m²
Venta Casa de 1 planta de 310 metros cuadrados en Atenas. Una magnífica vista de la ciudad, …
$843,564
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Alimos, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Alimos, Grecia
Dormitorios 3
Área 152 m²
En venta - Residencial Maisonette -- Atenas Sur: Alimos - Ano Kalamaki 152 Sq.m., 3 Dormitor…
$291,341
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Dormitorios 4
Área 245 m²
Venta en construcción maisonette de 245 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 ni…
$4,25M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Villa
Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Dormitorios 3
Área 160 m²
Venta villa de 2 plantas de 160 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de un almacén…
$2,48M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Alimos, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Alimos, Grecia
Dormitorios 4
Área 243 m²
Venta en maisonette de construcción de 243 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2…
$3,01M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Glyfada sur de la zona de Atenas Aixoni, en construcción de lujo maisonette 155sq.m. constru…
$1,05M
Dejar una solicitud
Casa de campo 9 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Casa de campo 9 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Dormitorios 9
Área 564 m²
En venta 4 - casa de una planta de 564 metros cuadrados en Atenas. El sótano semi - consta d…
$1,53M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

Tipos de propiedades en Regional Unit of South Athens

villas
casas de campo
adosados

Parámetros de las propiedades en Regional Unit of South Athens, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir