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Casas de campo en venta en Regional Unit of South Athens, Grecia

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Municipality of Glyfada
16
Municipality of Agios Dimitrios
13
Municipality of Elliniko Argyroupoli
5
Municipal Unit of Elliniko
4
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38 propiedades total found
Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Kallithea, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Kallithea, Grecia
Dormitorios 3
Área 760 m²
Se vende casa de 3 plantas de 760 metros cuadrados en Atenas. La planta baja consta de un do…
$5,02M
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Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Dormitorios 2
Área 70 m²
En venta casa de 1 piso de 70 metros cuadrados en Attica. La casa consta de 2 dormitorios, s…
$242,045
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Alimos, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Alimos, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Alimos Pani colina, al sur de Atenas, maisonette de 200 metros cuadrados de 2 niveles 3a y 4…
$1,22M
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Casa de campo en Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Casa de campo
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Área 215 m²
Venta casa de 2 plantas con una superficie de 215 metros cuadrados en Attica. La primera pla…
$354,195
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Casa de campo en Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Casa de campo
Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Área 310 m²
Venta Casa de 1 planta de 310 metros cuadrados en Atenas. Una magnífica vista de la ciudad, …
$843,564
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Alimos, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Alimos, Grecia
Dormitorios 3
Área 152 m²
En venta - Residencial Maisonette -- Atenas Sur: Alimos - Ano Kalamaki 152 Sq.m., 3 Dormitor…
$291,341
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Glyfada sur de la zona de Atenas Aixoni, en construcción de lujo maisonette 155sq.m. constru…
$1,05M
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Casa de campo 9 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Casa de campo 9 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Dormitorios 9
Área 564 m²
En venta 4 - casa de una planta de 564 metros cuadrados en Atenas. El sótano semi - consta d…
$1,53M
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Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Dormitorios 2
Área 55 m²
Venta Casa de 1 plantas de 55 metros cuadrados en Attica. La casa consta de 2 dormitorios, s…
$247,949
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Casa de campo en Municipality of Glyfada, Grecia
Casa de campo
Municipality of Glyfada, Grecia
Área 281 m²
Venta Casa de 1 plantas de 281 metros cuadrados en Atenas. Una vista de la ciudad se abre de…
$1,12M
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 128 m²
Glyfada sur de la zona de Atenas Aixoni, bajo construcción maisonette de lujo 128sq.m. const…
$1,05M
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Dormitorios 3
Área 260 m²
Se vende casa de 3 plantas de 260 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de un dor…
$897,339
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Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Dormitorios 6
Área 390 m²
Se vende casa de 3 plantas de 390 metros cuadrados en Atenas. El semisótano consta de 2 dorm…
$1,00M
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Casa de campo 7 habitaciones en Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Dormitorios 7
Área 500 m²
En venta casa de 2 plantas de 500 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de 4 dor…
$1,48M
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Glyfada sur de Atenas, zona de Pyrnari, maisonette de 147 metros cuadrados de construcción d…
$908,985
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 305 m²
Kato Elliniko al sur de Atenas, maisonette 305 metros cuadrados de construcción ultra lujosa…
$2,91M
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Dormitorios 4
Área 270 m²
Venta Casa de 4 plantas de 270 metros cuadrados en Atenas. Planta baja consta de un dormitor…
$2,48M
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Casa de campo en Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Casa de campo
Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Área 239 m²
Venta Casa de 1 planta de 239 metros cuadrados en Atenas. Una magnífica vista de la ciudad, …
$767,461
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Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Glyfada sur cerca del centro del municipio maisonette 130 construcción de lujo de nueva cons…
$990,561
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Casa de campo en Municipality of Glyfada, Grecia
Casa de campo
Municipality of Glyfada, Grecia
Área 150 m²
Se está subastando una casa de dos pisos con una superficie total de 150 metros cuadrados. F…
$1,59M
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Dormitorios 5
Área 270 m²
En venta 4 -casa de 270 metros cuadrados en Atenas. El semisótano consta de un dormitorio, u…
$2,36M
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Dormitorios 5
Área 250 m²
Venta Casa de 3 plantas de 250 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de un dormitor…
$720,232
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Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
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Dormitorios 2
Área 140 m²
En venta - Casita residencial - Atenas Sur: Glyfada - Golf 140 Sq.m., 2 dormitorios, 2 baños…
$501,107
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Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Dormitorios 3
Área 312 m²
Se vende villa de 3 plantas de 312 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de 3 do…
$743,846
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Área 150 m²
Venta Casa de 3 plantas de 150 metros cuadrados en Attica. Semi-basement consta de un almacé…
$448,669
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
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Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Dormitorios 4
Área 180 m²
Se vende casa de 3 plantas de 180 metros cuadrados en Atenas. La planta baja consta de 2 dor…
$177,106
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Área 120 m²
Venta Casa de 1 plantas de 120 metros cuadrados en Atenas. La casa consta de 2 dormitorios, …
$649,390
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Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
En Ano Glyfada, se venden 2 propiedades con una superficie total de 92 metros cuadrados. Con…
$226,081
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Casa de campo 8 habitaciones en Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Casa de campo 8 habitaciones
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Dormitorios 8
Área 526 m²
En venta antigua construcción casa de 3 plantas de 268 metros cuadrados en Atenas. La planta…
$566,740
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Dormitorios 4
Área 163 m²
Venta Casa de 3 plantas de 163 metros cuadrados en Atenas. Planta baja consta de salón con c…
$212,528
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Parámetros de las propiedades en Regional Unit of South Athens, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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