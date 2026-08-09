Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipality of Nafplio
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Municipality of Nafplio, Grecia

;
Apartamento Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Nafplio, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Nafplio, Grecia
Dormitorios 2
Área 103 m²
Venta apartamento de 103 metros cuadrados en Peloponnese. El apartamento está situado en la …
$401,441
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 2 habitaciones en Iria, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Iria, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 3/3
EXCLUSIVE PROPERTY OF OUR OFFICE. On the beach of Iria and just 100 m from the sea, a 50 sq.…
$111,749
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Municipality of Nafplio, Grecia

con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir