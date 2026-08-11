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Apartamentos en venta en Municipal Unit of Assos Lechaio, Grecia

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Assos
3
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6 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Assos, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Assos, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Kato Assos un pueblo cerca de Korinth, piso de 120 metros cuadrados 1a planta en muy buen es…
$302,995
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 2
Área 75 m²
Venta apartamento de 75 metros cuadrados en Peloponnese. El apartamento está situado en la p…
$236,142
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Grekodom Development
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Apartamento 2 habitaciones en Kato Assos, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Kato Assos, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
En Venta - Apartamento de fior residencial -- Korinthia: Assos-Lechaio 100 Sq.m., 2 Dormitor…
$198,112
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Piso 2/2
Venta apartamento 77 metros cuadrados en Lechaio, CorintoEn una excelente ubicación, a sólo …
$162,217
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Agencia
Sideris Real Estate
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Apartamento 1 habitacion en Assos, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Assos, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Assos - Lechaio Perigiali apartamento de 55 metros cuadrados. amueblado 2do piso luminoso en…
$116,537
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Apartamento 2 habitaciones en Assos, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Assos, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Kato Assos pueblo cerca de Korinth, apartamento de 72 metros cuadrados 2a planta (sin ascens…
$215,593
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Tipos de propiedades en Municipal Unit of Assos Lechaio

2 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Assos Lechaio, Grecia

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