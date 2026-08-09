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Apartamentos en venta en Municipality of Velo and Vocha, Grecia

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Municipal Unit of Velos
3
Municipal Unit of Vocha
3
Vrachati
3
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6 propiedades total found
Apartamento en Vrachati, Grecia
Apartamento
Vrachati, Grecia
Área 75 m²
Apartamento en venta de 75 metros cuadrados en el Peloponés Oriental. El apartamento está si…
$201,799
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Apartamento 1 habitacion en Nerantza, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Nerantza, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Velo cerca de la localidad de Corinth Nerantza, apartamento de 58 metros cuadrados. planta b…
$96,143
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Apartamento 2 habitaciones en Vrachati, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Vrachati, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Vrachati un pueblo cerca de Corinth, apartamento de 70 metros cuadrados. 2a planta aire y lu…
$139,844
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TekceTekce
Apartamento 1 habitacion en Nerantza, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Nerantza, Grecia
Dormitorios 1
Área 93 m²
Venta apartamento de 93 metros cuadrados en Peloponnese. El apartamento está situado en la t…
$161,757
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Apartamento 2 habitaciones en Vrachati, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Vrachati, Grecia
Dormitorios 2
Área 72 m²
Venta apartamento de 72 metros cuadrados en Peloponnese. El apartamento está situado en la p…
$123,974
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Apartamento 3 habitaciones en Nerantza, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Nerantza, Grecia
Dormitorios 3
Área 152 m²
Venta apartamento de 152 metros cuadrados en Peloponés Oriental. El apartamento está situado…
$247,949
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Velo and Vocha, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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