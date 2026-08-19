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Apartamentos en venta en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia

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6 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Dormitorios 4
Área 136 m²
Venta apartamento de 136 metros cuadrados en Peloponnese. El apartamento tiene 2 niveles. Pl…
$336,502
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Venta - Apartamento residencial - Korinthia: Korinthia - Kentro 50 Sq.m., 1 Dormitorios, 1 B…
$89,733
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Dormitorios 2
Área 67 m²
Venta apartamento de 67 metros cuadrados en Peloponnese. El apartamento está situado en la p…
$188,913
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Dormitorios 2
Área 72 m²
Venta apartamento de 72 metros cuadrados en Peloponnese. El apartamento está situado en la s…
$175,801
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Apartamento 5 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Apartamento 5 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
En Venta -- Apartamento de mora - Korinthia: Korinthia - Kentro 180 Sq.m., 5 Dormitorios, 2 …
$419,532
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Apartamento en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Apartamento
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Área 50 m²
Apartamento en venta con una superficie de 50 metros cuadrados en el Peloponés Oriental - He…
$80,720
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia

con Vista a la montaña
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