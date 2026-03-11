Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos en venta en Municipal Unit of Asini, Grecia

3 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Nafplio, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Nafplio, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 60 m²
Piso 1/1
En la zona de Asini, en una ubicación clave entre Tolo (4 km) y Nafplio (7.4 km), un moderno…
$209,272
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Nafplio, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Nafplio, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 96 m²
Piso 1/1
NUESTRA OFICINA EXCLUSIVA En la hermosa zona de Asini, en un ambiente agradable y en desarro…
$226,712
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Apartamento 2 habitaciones en Iria, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Iria, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 3/3
EXCLUSIVE PROPERTY OF OUR OFFICE. On the beach of Iria and just 100 m from the sea, a 50 sq.…
$111,749
Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Asini, Grecia

con Vistas al mar
Baratos
De lujo
