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Apartamentos en venta en Municipality of Aigialeia, Grecia

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Apartamento 1 habitacion en Egira, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Egira, Grecia
Dormitorios 1
Área 50 m²
Venta apartamento de 50 metros cuadrados en Peloponnese. El apartamento está situado en la t…
$123,974
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Apartamento 1 habitacion en Egira, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Egira, Grecia
Dormitorios 1
Área 54 m²
Venta apartamento de 54 metros cuadrados en Peloponnese. El apartamento está situado en la p…
$94,457
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Grekodom Development
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Apartamento 2 habitaciones en Rododafni, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Rododafni, Grecia
Dormitorios 2
Área 100 m²
Venta apartamento de 100 metros cuadrados en Peloponés Occidental. El apartamento está situa…
$188,913
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Aigialeia, Grecia

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