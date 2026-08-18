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Apartamentos en venta en Municipality of Sikyona, Grecia

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Municipal Unit of Sikyona
5
Kiato
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5 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Laliotis, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Laliotis, Grecia
Dormitorios 2
Área 68 m²
Venta apartamento de 68 metros cuadrados en Peloponnese. El apartamento está situado en la p…
$171,203
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Sikyona, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Sikyona, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 1/5
Venta 50 metros cuadrados. Apartamento en Kiato, Corinthia, en una excelente ubicación a sol…
$65,282
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Sideris Real Estate
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Apartamento en Kiato, Grecia
Apartamento
Kiato, Grecia
Área 66 m²
Apartamento en venta con una superficie de 66 metros cuadrados en la península Peloponesa. E…
$116,560
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DD CO DEDD CO DE
Apartamento 2 habitaciones en Kiato, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Kiato, Grecia
Dormitorios 2
Área 77 m²
Venta apartamento de 77 metros cuadrados en Peloponés Oriental. El apartamento está situado …
$171,203
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Apartamento 2 habitaciones en Kiato, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Kiato, Grecia
Dormitorios 2
Área 104 m²
En venta Apartamento de 104 metros cuadrados en el este del Peloponeso . El apartamento está…
$425,055
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Tipos de propiedades en Municipality of Sikyona

2 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Municipality of Sikyona, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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