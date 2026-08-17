Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipal Unit of Velos
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Municipal Unit of Velos, Grecia

;
Apartamento Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Apartamento 1 habitacion en Nerantza, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Nerantza, Grecia
Dormitorios 1
Área 93 m²
Venta apartamento de 93 metros cuadrados en Peloponnese. El apartamento está situado en la t…
$161,757
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 1 habitacion en Nerantza, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Nerantza, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Velo cerca de la localidad de Corinth Nerantza, apartamento de 58 metros cuadrados. planta b…
$96,143
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Nerantza, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Nerantza, Grecia
Dormitorios 3
Área 152 m²
Venta apartamento de 152 metros cuadrados en Peloponés Oriental. El apartamento está situado…
$247,949
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Velos, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir