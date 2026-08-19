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Apartamentos en venta en Municipality of Ermionida, Grecia

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Apartamento en Portocheli, Grecia
Apartamento
Portocheli, Grecia
Área 50 m²
Venta apartamento de 50 metros cuadrados en la península Peloponesa. El apartamento está sit…
$290,563
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 4 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 159 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Ermioni, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the Io…
$826,506
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Ermionida, Grecia

con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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