Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipal Unit of Xylokastro
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Municipal Unit of Xylokastro, Grecia

;
Apartamento Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Apartamento 1 habitacion en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Venta - Apartamento residencial - Korinthia: Korinthia - Kentro 50 Sq.m., 1 Dormitorios, 1 B…
$89,733
Dejar una solicitud
Apartamento 5 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Apartamento 5 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
En Venta -- Apartamento de mora - Korinthia: Korinthia - Kentro 180 Sq.m., 5 Dormitorios, 2 …
$419,532
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Xylokastro, Grecia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir