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Casas con piscina en Venta en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia

Vari Municipal Unit
55
Vouliagmeni Municipal Unit
5
Casa Borrar
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41 propiedad total found
Villa 7 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Villa 7 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 600 m²
Piso -1/2
For sale 4-storey villa of 600 sq.meters in Athens. Semi-basement consists of 2 bedrooms, on…
$8,66M
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 426 m²
Piso -1/3
For sale maisonette of 426 sq.meters in Athens. The maisonette has 3 levels. Semi-basement c…
$1,53M
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 245 m²
Piso -2/1
Venta en construcción Casa de 4 plantas de 245 metros cuadrados en Attica. El sótano consta …
$923,670
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Piso -1/1
Venta en construcción maisonette de 150 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 ni…
$1,29M
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Villa 10 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Villa 10 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 10
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 900 m²
Número de plantas 3
En venta 3-almacén villa de 1900 metros cuadrados en Atenas. La planta baja consta de un dor…
$8,08M
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 4
Área 300 m²
Número de plantas 4
For sale 0-storey house of 300 sq.meters in Athens. There are: a fireplace. The owners will …
$1,15M
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Melrose VillasMelrose Villas
Casa de campo 7 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 286 m²
Número de plantas 3
For sale 4-storey house of 286 sq.meters in Athens. Ground floor consists of one bedroom, …
$1,27M
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 215 m²
Voula South Área Nea Kalymnos, en construcción maisonette 215 metros cuadrados 3 niveles (pl…
$1,45M
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 207 m²
Vari sur de la zona de Atenas Miladeza, maisonette independiente de 207 metros cuadrados en …
$559,375
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 320 m²
Piso 2/3
Venta de maisonette de 320 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 niveles. 2a pla…
$3,46M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 4
Área 160 m²
For sale maisonette of 160 sq.meters in central Greece. The maisonette has one level. Extras…
$2,29M
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 213 m²
Número de plantas 3
Venta Casa de 3 plantas de 213 metros cuadrados en Atenas. Planta baja consta de salón con c…
$1,56M
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Villa 1 habitación en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Villa 1 habitación
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 1
Área 620 m²
The Villa is located in Voula area.
$5,20M
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Villa 13 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Villa 13 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 13
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 682 m²
Número de plantas 5
Luxury exclusive villa in Athens, Greece in the fashionable area of Voula Panorama. The high…
$5,34M
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Villa 7 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Villa 7 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 500 m²
Número de plantas 4
For sale 4-storey villa of 500 sq.meters in Athens. Ground floor consists of one bedroom, on…
$3,23M
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Villa 5 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Villa 5 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 5
Área 245 m²
For sale villa of 245 sq.meters in central Greece. Extras included with the property: parkin…
$2,54M
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 146 m²
Piso -1/1
For sale under construction maisonette of 146 sq.meters in Athens. The maisonette has 3 leve…
$1,39M
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Villa 4 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Villa 4 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 360 m²
Número de plantas 2
For sale 3-storey villa of 360 sq.meters in Athens. Ground floor consists of living room, on…
$4,27M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 4
Área 160 m²
For sale maisonette of 160 sq.meters in central Greece. The maisonette has one level. Extras…
$1,85M
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
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Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Piso 4/5
For sale under construction maisonette of 200 sq.meters in Athens. The maisonette has 2 leve…
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Adosado Adosado 6 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado 6 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Piso 3/4
For sale under construction maisonette of 200 sq.meters in Athens. The maisonette has 2 leve…
$1,56M
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Villa 6 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Villa 6 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 440 m²
Piso -1/1
Venta en construcción Villa de 3 plantas de 440 metros cuadrados en Atenas. Semi-basement co…
$4,73M
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Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 325 m²
Piso 3/4
Venta en construcción maisonette de 325 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 ni…
$3,98M
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Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 187 m²
Número de plantas 1
Venta de maisonette de 187 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 niveles. Planta…
$2,10M
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Adosado Adosado 6 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado 6 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 275 m²
Número de plantas 3
Se vende casita de 275 metros cuadrados en Atenas. La casita tiene 3 niveles. La planta baja…
$762,028
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 207 m²
Piso -1/1
For sale maisonette of 207 sq.meters in Athens. The maisonette has 3 levels. Semi-basement…
$635,023
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Villa 11 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Villa 11 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 11
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 11
Área 370 m²
Número de plantas 4
Se vende villa de 4 plantas de 370 metros cuadrados en Atenas. La planta baja consta de sala…
$14,43M
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Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 184 m²
Voula sur de Atenas Nea Kalymnos area: en construcción maisonette 184 sq.m. 3rd-4th floor, o…
$1,55M
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Villa 9 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Villa 9 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 9
Área 550 m²
Número de plantas 5
Un lujoso oasis de tranquilidad en Voula Bienvenido a una exquisita villa en el corazón de …
$1,91M
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Villa 1 habitación en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Villa 1 habitación
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 1
Área 199 m²
For sale villa of 199 sq.meters in central Greece. Extras included with the property: parkin…
$1,89M
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Tipos de propiedades en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni

villas
casas de campo
adosados

Parámetros de las propiedades en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
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