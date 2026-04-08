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Casas con Terraza en Venta en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia

Vari Municipal Unit
55
Vouliagmeni Municipal Unit
5
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1 propiedad total found
Villa 13 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Villa 13 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 13
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 682 m²
Número de plantas 5
Luxury exclusive villa in Athens, Greece in the fashionable area of Voula Panorama. The high…
$5,34M
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Tipos de propiedades en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni

villas
casas de campo
adosados

Parámetros de las propiedades en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia

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