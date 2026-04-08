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Casas del mar en Venta en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia

Vari Municipal Unit
55
Vouliagmeni Municipal Unit
5
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35 propiedades total found
Villa 3 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Villa 3 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Piso 1/2
For sale 2-storey villa of 160 sq.meters in Athens. 1st floor consists of living room with k…
$1,15M
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Casa de campo 7 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 286 m²
Número de plantas 3
For sale 4-storey house of 286 sq.meters in Athens. Ground floor consists of one bedroom, …
$1,27M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 91 m²
Piso 2/3
Venta en construcción maisonette de 91 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 niv…
$762,028
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Adosado Adosado 12 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado 12 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 12
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 5
Área 350 m²
Piso -1/3
For sale maisonette of 350 sq.meters in Athens. The maisonette has 3 levels. Semi-basement c…
$3,58M
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
Número de plantas 1
For sale 2-storey house of 250 sq.meters in Athens. Ground floor consists of one bedroom, …
$1,64M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 320 m²
Piso 2/3
Venta de maisonette de 320 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 niveles. 2a pla…
$3,46M
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Melrose VillasMelrose Villas
Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 4
Área 160 m²
For sale maisonette of 160 sq.meters in central Greece. The maisonette has one level. Extras…
$2,29M
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 213 m²
Número de plantas 3
Venta Casa de 3 plantas de 213 metros cuadrados en Atenas. Planta baja consta de salón con c…
$1,56M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Número de plantas 2
For sale maisonette of 85 sq.meters in Athens. The maisonette has 3 levels. Ground floor c…
$461,835
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Villa 1 habitación en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Villa 1 habitación
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 1
Área 620 m²
The Villa is located in Voula area.
$5,20M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Piso 3/4
For sale maisonette of 125 sq.meters in Athens. The maisonette has 2 levels. 3rd floor con…
$854,395
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Villa 13 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Villa 13 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 13
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 682 m²
Número de plantas 5
Luxury exclusive villa in Athens, Greece in the fashionable area of Voula Panorama. The high…
$5,34M
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 1
Se vende casa de 2 plantas de 120 metros cuadrados en Atenas. La planta baja consta de un do…
Precio en demanda
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Villa 7 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Villa 7 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 500 m²
Número de plantas 4
For sale 4-storey villa of 500 sq.meters in Athens. Ground floor consists of one bedroom, on…
$3,23M
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Adosado Adosado 6 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado 6 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 370 m²
Piso 2/4
Venta de maisonette de 370 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 3 niveles. 2a pla…
$3,23M
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Villa 4 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Villa 4 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 360 m²
Número de plantas 2
For sale 3-storey villa of 360 sq.meters in Athens. Ground floor consists of living room, on…
$4,27M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 4
Área 160 m²
For sale maisonette of 160 sq.meters in central Greece. The maisonette has one level. Extras…
$1,85M
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Piso 4/5
For sale under construction maisonette of 200 sq.meters in Athens. The maisonette has 2 leve…
$2,66M
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Adosado Adosado 6 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado 6 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Piso 3/4
For sale under construction maisonette of 200 sq.meters in Athens. The maisonette has 2 leve…
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
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Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 325 m²
Piso 3/4
Venta en construcción maisonette de 325 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 ni…
$3,98M
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Adosado Adosado 6 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
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Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 275 m²
Número de plantas 3
Se vende casita de 275 metros cuadrados en Atenas. La casita tiene 3 niveles. La planta baja…
$762,028
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Adosado Adosado 1 habitación en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado 1 habitación
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 1
Área 106 m²
Piso 3/4
For sale maisonette of 106 sq.meters in Athens. The maisonette has 2 levels. A view of t…
$923,670
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
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Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 207 m²
Piso -1/1
For sale maisonette of 207 sq.meters in Athens. The maisonette has 3 levels. Semi-basement…
$635,023
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Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Piso 2/3
For sale maisonette of 145 sq.meters in Athens. The maisonette has 2 levels. 2nd floor con…
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Villa 11 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Villa 11 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 11
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 11
Área 370 m²
Número de plantas 4
Se vende villa de 4 plantas de 370 metros cuadrados en Atenas. La planta baja consta de sala…
$14,43M
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Casa de campo 7 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
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Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 483 m²
Piso -1/3
Venta Casa de 5 plantas de 483 metros cuadrados en Atenas. Semi-basement consta de 2 almacen…
$1,85M
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Villa 9 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Villa 9 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 9
Área 550 m²
Número de plantas 5
Un lujoso oasis de tranquilidad en Voula Bienvenido a una exquisita villa en el corazón de …
$1,91M
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Casa de campo 7 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
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Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 370 m²
Piso -1/3
For sale 4-storey house of 370 sq.meters in Athens. Semi-basement consists of living room …
$1,10M
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Villa 1 habitación en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Villa 1 habitación
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 1
Área 199 m²
For sale villa of 199 sq.meters in central Greece. Extras included with the property: parkin…
$1,89M
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Adosado Adosado 1 habitación en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado 1 habitación
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 1
Área 289 m²
For sale maisonette of 289 sq.meters in Athens. The maisonette has one level. There are: a f…
$946,762
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Tipos de propiedades en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni

villas
casas de campo
adosados

Parámetros de las propiedades en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
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