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Casas en Venta en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia

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Panorama Municipal Unit
20
Pylaia Municipal Unit
10
Chortiatis Municipal Unit
3
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33 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Casa 3 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 395 m²
Property Code: HPS4684 - House FOR SALE in Pylea Elaiones for € 1.100.000 . This 395.00 sq.…
$1,27M
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Villa en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 252 m²
Property Code: HPS5470 - Villa FOR SALE in Panorama Center for € 930.000 . This 252 sq. m. …
$1,07M
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Villa en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 450 m²
Property Code: HPS5399 - Villa FOR SALE in Pylea Pournari for € 1.580.000 . This 450 sq. m.…
$1,82M
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Casa 4 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Casa 4 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 380 m²
Property Code: HPS2755 - House FOR SALE in Pylea Pournari for € 1.700.000 . This 380 sq. m.…
$1,96M
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Villa en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Property Code: HPS4527 - Villa FOR SALE in Pylea Pournari for € 1.200.000 . This 300 sq. m.…
$1,38M
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Villa en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 340 m²
Property Code: HPS5725 - Villa FOR SALE in Panorama Center for € 1.300.000 . This 340 sq. m…
$1,50M
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Casa 3 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Casa 3 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 332 m²
Property Code: HPS4689 - House FOR SALE in Panorama Center for € 950.000 . This 332.00 sq. …
$1,09M
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Villa en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 800 m²
Property Code: HPS4918 - Villa FOR SALE in Panorama Center for € 1.400.000 . This 800 sq. m…
$1,61M
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Casa de campo 3 habitaciones en Thermi, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Thermi, Grecia
Dormitorios 3
Área 105 m²
Venta casa de 1 planta de 105 metros cuadrados en la costa olímpica. La casa consta de 3 dor…
$100,360
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Casa 3 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Casa 3 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 192 m²
Property Code: HPS4493 - House FOR SALE in Panorama Oikismos Makedonia for € 580.000 . This…
$667,495
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
En venta: amplia casa tipo maisonette de 300 m² distribuida en cuatro niveles, situada en un…
$754,786
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Casa 3 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Casa 3 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 479 m²
Property Code: HPS4686 - House FOR SALE in Pylea Elaiones for € 1.350.000 . This 479.00 sq.…
$1,55M
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Villa en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 295 m²
Property Code: HPS5476 - Villa FOR SALE in Pylea Pournari for € 1.050.000 . This 295 sq. m.…
$1,21M
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Casa 3 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Casa 3 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 331 m²
Property Code: HPS5012 - House FOR SALE in Panorama Center for € 950.000 . This 331.00 sq. …
$1,09M
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Villa en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 330 m²
Property Code: HPS5277 - Villa FOR SALE in Panorama Center for € 1.200.000 . This 330 sq. m…
$1,38M
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Casa 4 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Casa 4 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
Código de propiedad: HPS129 - Casa en venta en Panorama Synoikismos Nomou 751 por € 750.000 …
$863,139
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Villa en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Property Code: HPS5785 - Villa FOR SALE in Panorama Center for € 1.350.000 . This 200.00 sq…
$1,55M
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Casa 4 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Casa 4 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 440 m²
Código de propiedad: HPS4428 - Casa en venta en Panorama Center por € 1.100.000 . Esta 440.0…
$1,28M
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Villa en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 295 m²
Property Code: HPS5475 - Villa FOR SALE in Pylea Pournari for € 1.150.000 . This 295 sq. m.…
$1,32M
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Villa en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 470 m²
Código de propiedad: HPS5699 - Villa FOR SALE in Panorama Center por € 1.200.000 . Esta Vill…
$1,38M
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Villa en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 252 m²
Property Code: HPS5471 - Villa FOR SALE in Panorama Center for € 790.000 . This 252 sq. m. …
$909,174
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Casa de campo 3 habitaciones en Exochi, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Exochi, Grecia
Dormitorios 3
Área 238 m²
Venta en construcción casa de 3 plantas de 238 metros cuadrados en la costa olímpica. El sót…
$171,203
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Villa en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 1 040 m²
Código de propiedad: HPS176 - Villa FOR SALE in Panorama Palios Oikismos Panoramatos for € 2…
$3,80M
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Adosado Adosado 6 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Adosado Adosado 6 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 4
Este impresionante dúplex de 250 m², ubicado en la verde y codiciada zona de Panorama, Tesal…
$682,865
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Villa en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 370 m²
Property Code: HPS5300 - Villa FOR SALE in Panorama Synoikismos Nomou 751 for € 1.750.000 .…
$2,01M
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Casa 6 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Casa 6 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 445 m²
Código de propiedad: HPS2747 - Casa en venta en Chortiatis Center por € 1.180.000 . Esta cas…
$1,36M
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Casa 3 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Casa 3 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 332 m²
Property Code: HPS4688 - House FOR SALE in Pylea Epektasi for € 950.000 . This 332.00 sq. m…
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Casa 3 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Casa 3 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 479 m²
Property Code: HPS4685 - House FOR SALE in Pylea Elaiones for € 1.350.000 . This 479.00 sq.…
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Villa en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 375 m²
Property Code: HPS5396 - Villa FOR SALE in Pylea Pournari for € 1.350.000 . This 375 sq. m.…
Precio en demanda
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Casa de campo 1 habitacion en Thermi, Grecia
Casa de campo 1 habitacion
Thermi, Grecia
Dormitorios 1
Área 60 m²
Venta casa de 1 planta de 60 metros cuadrados en la costa olímpica. La casa consta de un dor…
$354,213
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Tipos de propiedades en Municipality of Pylaia Chortiatis

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casas de campo

Parámetros de las propiedades en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia

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