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Casas en Venta en Municipality of Sithonia, Grecia

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Sithonia Municipal Unit
188
Nikiti
75
Neos Marmaras
25
Toroni Municipal Unit
14
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202 propiedades total found
Casa de campo 1 habitación en Ormos Panagias, Grecia
UP UP
Casa de campo 1 habitación
Ormos Panagias, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Terreno con contenedor en venta en Sithonia, Ormos Panagias.El contenedor consta de 1 dormit…
$87,662
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Vendedor particular
Idiomas hablados
Deutsch
Villa en Municipality of Sithonia, Grecia
Villa
Municipality of Sithonia, Grecia
Área 260 m²
En venta de viviendas en ruinas, villa de 3 plantas con una superficie de 260 metros cuadrad…
$1,27M
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Grekodom Development
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Villa en Toroni, Grecia
Villa
Toroni, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 309 m²
Property Code: HPS4692 - Villa FOR SALE in Toroni Center for € 1.200.000 . This 309.00 sq. …
$1,38M
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It Is RealtyIt Is Realty
Casa de campo 5 habitaciones en Neos Marmaras, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Neos Marmaras, Grecia
Dormitorios 5
Área 400 m²
Venta casa de 3 plantas de 400 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. Semi-basement const…
$472,283
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Grekodom Development
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Villa 5 habitaciones en Nikiti, Grecia
Villa 5 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 198 m²
Número de plantas 3
Se vende villa de 198 m² en Nikiti, en la península de Sithonia (Halkidiki). La villa tiene…
$633,183
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Villa en Neos Marmaras, Grecia
Villa
Neos Marmaras, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 270 m²
Código de propiedad: HPS5809 - Villa FOR SALE in Sithonia Neos Marmaras for € 2.300.000 . Es…
$2,65M
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TekceTekce
Casa 3 habitaciones en Nikiti, Grecia
Casa 3 habitaciones
Nikiti, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
La casa se encuentra en un popular pueblo Nikiti 650 metros a la playa. La casa está constru…
$601,504
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Villa 4 habitaciones en Neos Marmaras, Grecia
Villa 4 habitaciones
Neos Marmaras, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Abrace lujo vivir en esta nueva casa unifamiliar de Halkidiki, Grecia. Disfruta de impresion…
$626,505
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Halkidiki Properties
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English
Villa 3 habitaciones en Municipality of Sithonia, Grecia
Villa 3 habitaciones
Municipality of Sithonia, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 112 m²
Piso -2/-2
Situado en la impresionante región de Halkidiki, esta hermosa Maisonette ofrece una oportuni…
$318,948
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Halkidiki Properties
Idiomas hablados
English
Adosado Adosado 4 habitaciones en Nikiti, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 104 m²
En venta: una acogedora casa adosada con una superficie total de 104 m², situada en el pinto…
$250,149
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Villa 3 habitaciones en Municipality of Sithonia, Grecia
Villa 3 habitaciones
Municipality of Sithonia, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 137 m²
Hermosa casa unifamiliar a poca distancia del mar, en un lugar notable en Sithonia, en el pe…
$968,235
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Halkidiki Properties
Idiomas hablados
English
Adosado Adosado 3 habitaciones en Nikiti, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Se vende un dúplex de 100 m² situado en una pintoresca zona de Sithonia, Halkidiki. La propi…
$405,279
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Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Sithonia, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Sithonia, Grecia
Dormitorios 2
Área 145 m²
Venta casa de 2 plantas de 145 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. Planta baja consta …
$1,89M
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Grekodom Development
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Sithonia, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Sithonia, Grecia
Dormitorios 3
Área 94 m²
Venta Casa de 2 plantas de 94 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. Planta baja consta d…
$1,00M
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Grekodom Development
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Villa en Municipality of Sithonia, Grecia
Villa
Municipality of Sithonia, Grecia
Área 700 m²
Venta de Villa en construcción, situada en el lugar más pintoresco de Sithonia. La propiedad…
$4,13M
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Grekodom Development
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Casa 3 habitaciones en Neos Marmaras, Grecia
Casa 3 habitaciones
Neos Marmaras, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Las casas están situadas en el complejo en el pueblo de Neos Marmaras a 450 metros de la pla…
$289,185
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Casa 3 habitaciones en Nikiti, Grecia
Casa 3 habitaciones
Nikiti, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
El complejo se encuentra en un popular pueblo de Nikiti en su parte con la mejor playa de ar…
$323,887
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Villa 3 habitaciones en Nikiti, Grecia
Villa 3 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Presentando una encantadora Maisonette en buenas condiciones, ubicada en Sithonia, Halkidiki…
$398,685
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Halkidiki Properties
Idiomas hablados
English
Villa 2 habitaciones en Toroni, Grecia
Villa 2 habitaciones
Toroni, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Unique maisonette En frente del mar, en un lugar muy hermoso en Sithonia, en el corazón de H…
$284,775
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Halkidiki Properties
Idiomas hablados
English
Casa 6 habitaciones en Neos Marmaras, Grecia
Casa 6 habitaciones
Neos Marmaras, Grecia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Property Code: HPS1181 - House FOR SALE in Sithonia Neos Marmaras for € 850.000 . This 300 …
$978,225
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Casa 3 habitaciones en Nikiti, Grecia
Casa 3 habitaciones
Nikiti, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 145 m²
Las villas están ubicadas en un popular pueblo turístico Nikiti 350 metros de la playa y a p…
$775,014
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Villa 3 habitaciones en Municipality of Sithonia, Grecia
Villa 3 habitaciones
Municipality of Sithonia, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 100 m²
Unifamiliar unifamiliar En frente del mar, en un lugar notable en Sithonia, en el pequeño pa…
$2,28M
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Halkidiki Properties
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Villa en Sarti, Grecia
Villa
Sarti, Grecia
Dormitorios 4
Área 175 m²
Venta villa de 2 plantas de 175 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. Planta baja consta…
$1,16M
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Grekodom Development
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Villa 6 habitaciones en Municipality of Sithonia, Grecia
Villa 6 habitaciones
Municipality of Sithonia, Grecia
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
Esta casa unifamiliar en una hermosa zona de Halkidiki, Grecia, está en buenas condiciones y…
$717,633
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Halkidiki Properties
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English
Casa 2 habitaciones en Municipality of Sithonia, Grecia
Casa 2 habitaciones
Municipality of Sithonia, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Código de propiedad: HPS3072 - Casa en venta en Sithonia Tripotamos por € 1.650.000 . Esta c…
$1,90M
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Casa de campo en Municipality of Sithonia, Grecia
Casa de campo
Municipality of Sithonia, Grecia
Área 500 m²
Venta en construcción Casa de 1 planta de 500 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. La p…
$826,496
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Grekodom Development
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Casa de campo 1 habitacion en Municipality of Sithonia, Grecia
Casa de campo 1 habitacion
Municipality of Sithonia, Grecia
Dormitorios 1
Área 45 m²
Venta casa de 1 plantas de 45 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. La casa consta de un…
$1,24M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Nikiti, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Piso 2/3
Se vende un apartamento de dos niveles con una superficie total de 75 m², ubicado en la segu…
$266,202
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Casa 4 habitaciones en Nikiti, Grecia
Casa 4 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Número de plantas 1
En venta casa independiente amueblada de dos niveles, con una superficie total de 100 m², id…
$249,942
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Casa 3 habitaciones en Neos Marmaras, Grecia
Casa 3 habitaciones
Neos Marmaras, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 105 m²
La maisonette se encuentra en el pueblo Neos Marmaras a 500 metros de la playa de Paradisos …
$381,724
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Tipos de propiedades en Municipality of Sithonia

villas
casas de campo
adosados

Parámetros de las propiedades en Municipality of Sithonia, Grecia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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