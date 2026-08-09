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Casas en Venta en Region of Crete, Grecia

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Municipality of Apokoronas
143
Heraclión
109
Heraklion Municipal Unit
109
Municipality of Heraklion
109
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579 propiedades total found
Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
Villa
Municipality of Heraklion, Grecia
Área 600 m²
Venta de una impresionante villa con piscina en Hersonissos, Heraklion, Creta Una rara propi…
$1,85M
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Villa en Amnatos, Grecia
Villa
Amnatos, Grecia
Área 132 m²
Villa en venta en Rethymno Una nueva villa de dos niveles, que está ahora en la etapa inicia…
$414,693
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Villa en Margarites, Grecia
Villa
Margarites, Grecia
Área 132 m²
Villa en venta en Rethymno Una nueva villa de dos niveles, que está ahora en la etapa inicia…
$414,693
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Villa en Amnatos, Grecia
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Amnatos, Grecia
Área 132 m²
Villa en venta en Rethymno Una nueva villa de dos niveles, que está ahora en la etapa inicia…
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Casa 4 habitaciones en Kalyves, Grecia
Casa 4 habitaciones
Kalyves, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
The maisonettes are located in the suburbs of Kalyves village only 230 meters from the beach…
$554,760
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Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
Villa
Municipality of Heraklion, Grecia
Área 250 m²
Villa en venta 250 metros cuadrados en Gazi, Heraklion, Crete En una zona tranquila y verde …
$529,885
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 3
Área 180 m²
Venta: Casa unifamiliar 180 metros cuadrados en un 6.850 metros cuadrados. Parcela – Agia Pe…
$743,846
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Villa en Panormos, Grecia
Villa
Panormos, Grecia
Dormitorios 2
Área 92 m²
Venta: Villa moderna de 2 pisos con piscina privada en Rethymno, Creta Ubicación: Rethymno, …
$498,185
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Casa 3 habitaciones en Kokkino Chorio, Grecia
Casa 3 habitaciones
Kokkino Chorio, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Esta villa de diseño en venta en Apokoronas, Chania Crete, se encuentra en el pueblo costero…
$985,001
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Casa 3 habitaciones en Gerani, Grecia
Casa 3 habitaciones
Gerani, Grecia
Dormitorios 3
Número de plantas 2
DescriptionBlue Marine —is a new residential complex located in the tourist area of Gerani.O…
$612,744
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Аталанта
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Casa en Kokkino Chorio, Grecia
Casa
Kokkino Chorio, Grecia
Esta lujosa villa en venta en Apokoronas, Chania, Creta, se encuentra en las afueras del pue…
$1,05M
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Villa en Municipality of Rethymnon, Grecia
Villa
Municipality of Rethymnon, Grecia
Dormitorios 6
Área 400 m²
Venta villa de 2 plantas de 400 metros cuadrados en Creta. Planta baja consta de 3 dormitori…
$1,14M
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Casa 3 habitaciones en Gerani, Grecia
Casa 3 habitaciones
Gerani, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Número de plantas 2
DescriptionBlue Marine — is a new residential complex located in the tourist area of Gerani.…
$936,457
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Villa en Region of Crete, Grecia
Villa
Region of Crete, Grecia
Área 154 m²
Villa única en venta en Rethymno, Crete Hay casas que sólo proporcionan refugio. Y hay aquel…
$461,255
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 4
Área 184 m²
Sugerido para la venta , edificio de 184 m2 en una parcela de 402 situado en Heraklion de Cr…
$566,740
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Casa 6 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
Casa 6 habitaciones
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Esta villa excepcional en venta en Heraklion, Creta se encuentra en la cima de una colina, g…
$2,12M
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Villa en Municipality of Heraklion, Grecia
Villa
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 2
Área 145 m²
Un hogar mexicano lejos de México – ¡Bienvenido a Villa Pablo! Descubra esta joya oculta: un…
$707,244
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Villa en Skotino, Grecia
Villa
Skotino, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 265 m²
Villa en Heraklion, Creta, en una parcela de 265 m2, con piscina privada y vistas al mar – 1…
$134,382
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Casa 3 habitaciones en Maza, Grecia
Casa 3 habitaciones
Maza, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Una villa de piedra increíble en venta en Maza, Apokoronas, que se puede caracterizar como l…
$536,737
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Casa de campo en Municipality of Heraklion, Grecia
Casa de campo
Municipality of Heraklion, Grecia
Área 116 m²
Casa de piedra con vista al mar en Chersonissos para la venta Casa de piedra con una superfi…
$329,908
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Casa 4 habitaciones en Municipality of Agios Nikolaos, Grecia
Casa 4 habitaciones
Municipality of Agios Nikolaos, Grecia
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Nº de cuartos de baño 4
Área 323 m²
Introducing the new luxury project Elounda Hills on the largest Greek island, Crete, where a…
$4,85M
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Casa de campo en Kritsa, Grecia
Casa de campo
Kritsa, Grecia
Área 100 m²
Venta en construcción Casa de 1 plantas de 100 metros cuadrados en Creta. La casa consta de …
$106,264
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Casa 2 habitaciones en Plaka, Grecia
Casa 2 habitaciones
Plaka, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Esta casa en venta está situada en Plaka, Apokoronas, Chania, que ofrece impresionantes vist…
$324,401
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Adosado Adosado 1 habitacion en Kritsa, Grecia
Adosado Adosado 1 habitacion
Kritsa, Grecia
Dormitorios 1
Área 119 m²
Venta de maisonette de 119 metros cuadrados en Creta. La maisonette tiene 2 niveles. El sóta…
$100,360
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Villa en Malaxa, Grecia
Villa
Malaxa, Grecia
Dormitorios 4
Play videoThe villa, located on a spacious plot of 10,543.10 square meters, will occupy 290.…
$2,08M
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Casa 1 habitacion en Kissamos, Grecia
Casa 1 habitacion
Kissamos, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Este exclusivo proyecto ofrece una oportunidad única para experimentar la lujosa vida por el…
$359,398
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Casa 2 habitaciones en Varipetro, Grecia
Casa 2 habitaciones
Varipetro, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Esta villa en venta en Chania, Creta, se encuentra en el pueblo de Varipetro. Tiene un espac…
$448,264
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Villa en Agios Nikolaos, Grecia
Villa
Agios Nikolaos, Grecia
Área 433 m²
La propiedad se encuentra en el mejor lugar en la cima de una colina con vistas a la bahía d…
$1,12M
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Villa en Kalyves, Grecia
Villa
Kalyves, Grecia
Área 406 m²
Venta Villa en Apokoronas. En una parcela de 4300 metros cuadrados villa en venta con una ma…
$3,73M
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Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Heraklion, Grecia
Dormitorios 2
Área 60 m²
¡En venta una casa de piedra de 50 metros cuadrados en el pueblo de Kounavi, cerca de Arhane…
$112,167
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Tipos de propiedades en Region of Crete

villas
casas de campo
adosados

Parámetros de las propiedades en Region of Crete, Grecia

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con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
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