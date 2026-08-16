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Casas en Venta en Municipality of Nea Propontida, Grecia

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Nea Kallikrateia
35
Nea Moudania
33
Nea Triglia
10
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232 propiedades total found
Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Nea Propontida, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Nea Propontida, Grecia
Dormitorios 3
Área 138 m²
En venta casa de 2 plantas de 138 metros cuadrados en Chalkidiki. La planta baja consta de s…
$490,558
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Grekodom Development
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Casa de campo 4 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 4
Área 170 m²
Venta casa de 2 plantas de 170 metros cuadrados en Chalkidiki. Semi-basement consta de 2 dor…
$354,213
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Grekodom Development
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Adosado Adosado en Nea Plagia, Grecia
Adosado Adosado
Nea Plagia, Grecia
Área 67 m²
Venta 4 maisonettes esquina, totalmente equipado, en Paralia Dionysio. Cada uno tiene una su…
$214,047
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Villa 4 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Villa 4 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 300 m²
Piso -1/-1
Bienvenidos a esta impresionante propiedad frente al agua situada en la hermosa zona de Halk…
$1,71M
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Halkidiki Properties
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Casa de campo 3 habitaciones en Lakkoma, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Lakkoma, Grecia
Dormitorios 3
Área 90 m²
Venta casa de 1 plantas de 90 metros cuadrados en Chalkidiki. La casa consta de 3 dormitorio…
$253,852
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Grekodom Development
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Casa 2 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Casa 2 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
El complejo moderno está situado en los suburbios del pueblo Nea Kallikratia, en la zona de …
$306,536
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TekceTekce
Casa 3 habitaciones en Municipality of Nea Propontida, Grecia
Casa 3 habitaciones
Municipality of Nea Propontida, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 97 m²
La maisonette se encuentra en la ciudad de Nea Moudania a 1200 metros de la bonita playa de …
$329,670
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Villa 3 habitaciones en Nea Potidea, Grecia
Villa 3 habitaciones
Nea Potidea, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Bienvenido a esta impresionante casa unifamiliar en un complejo en Halkidiki, Grecia. Situad…
$523,986
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Halkidiki Properties
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Villa 6 habitaciones en Municipality of Nea Propontida, Grecia
Villa 6 habitaciones
Municipality of Nea Propontida, Grecia
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 410 m²
Hermosa casa unifamiliar en un lugar notable en Nea Propontida , en el pequeño paraíso de Ha…
$740,415
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Halkidiki Properties
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Casa 3 habitaciones en Sozopoli, Grecia
Casa 3 habitaciones
Sozopoli, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 67 m²
La maisonette se encuentra en los suburbios del pueblo de Sozopoli en el complejo con una pi…
$167,750
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Villa 5 habitaciones en Municipality of Nea Propontida, Grecia
Villa 5 habitaciones
Municipality of Nea Propontida, Grecia
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 463 m²
Piso -1/-1
Presentando una villa frente al agua en construcción en Nea Propontida, Halkidiki. Esta incr…
$2,22M
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Halkidiki Properties
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Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Nea Propontida, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Nea Propontida, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Número de plantas 2
Details  Number of floors in the building: 3  Number of rooms: 6  Levels: 2  Bathrooms: 2  B…
$518,679
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Аталанта
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Villa en Municipality of Nea Propontida, Grecia
Villa
Municipality of Nea Propontida, Grecia
Dormitorios 6
Área 400 m²
Venta villa de 3 plantas de 400 metros cuadrados en Chalkidiki. Semi-basement consta de 3 pl…
$1,12M
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Casa 3 habitaciones en Nea Potidea, Grecia
Casa 3 habitaciones
Nea Potidea, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Casa unifamiliar se encuentra frente al mar en los alrededores del pueblo de Nea Potidea, a …
$404,858
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Nea Plagia, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Nea Plagia, Grecia
Dormitorios 2
Área 90 m²
Venta en maisonette de construcción de 90 metros cuadrados en Chalkidiki. La maisonette tien…
$318,791
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Grekodom Development
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Casa 3 habitaciones en Paralia Dionisiou, Grecia
Casa 3 habitaciones
Paralia Dionisiou, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
La maisonette se encuentra en Paralia Dionisiou pueblo a sólo 50 metros de la playa de arena…
$283,401
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Casa 2 habitaciones en Nea Potidea, Grecia
Casa 2 habitaciones
Nea Potidea, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Casa independiente con jardín se encuentra en los suburbios de Nea Potidea pueblo a 1200 met…
$138,828
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Casa 2 habitaciones en Municipality of Nea Propontida, Grecia
Casa 2 habitaciones
Municipality of Nea Propontida, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 84 m²
¡Nuestro propio proyecto! ¡Sin comisión para la agencia! El edificio está situado en la ciud…
$277,617
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Casa de campo 2 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 2
Área 77 m²
Venta casa de 1 plantas de 77 metros cuadrados en Chalkidiki. La casa consta de 2 dormitorio…
$295,177
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Lakkoma, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Lakkoma, Grecia
Dormitorios 3
Área 198 m²
Venta de maisonette de 198 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$330,598
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Casa 2 habitaciones en Nea Flogita, Grecia
Casa 2 habitaciones
Nea Flogita, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 59 m²
Las maisonettes se encuentran en un popular complejo de verano llamado Flogita a sólo 150 me…
$225,564
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Adosado Adosado en Nea Kallikrateia, Grecia
Adosado Adosado
Nea Kallikrateia, Grecia
Área 90 m²
Casa adosada con una superficie de 90 metros cuadrados en Halkidiki en construcción está a l…
$312,077
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Casa 5 habitaciones en Dionysiou, Grecia
Casa 5 habitaciones
Dionysiou, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
La villa se encuentra en una zona tranquila en los alrededores del pueblo de Dionisiou, cerc…
$636,206
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Casa 4 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Casa 4 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 217 m²
Casa con jardín se encuentra en los alrededores de Nea Kallikratia pueblo a 1700 metros de l…
$370,156
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Casa de campo 3 habitaciones en Nea Plagia, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Nea Plagia, Grecia
Dormitorios 3
Área 240 m²
Venta Casa de 3 plantas de 240 metros cuadrados en Chalkidiki. Planta baja consta de salón c…
$594,134
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Casa 3 habitaciones en Nea Potidea, Grecia
Casa 3 habitaciones
Nea Potidea, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Casa independiente con jardín se encuentra en los suburbios de Nea Potidea pueblo a 750 metr…
$351,648
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Casa 2 habitaciones en Sozopoli, Grecia
Casa 2 habitaciones
Sozopoli, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 69 m²
Las maisonettes se encuentran en el pueblo de Sozopoli a 350 metros de la gran playa de aren…
$181,633
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Casa 4 habitaciones en Municipality of Nea Propontida, Grecia
Casa 4 habitaciones
Municipality of Nea Propontida, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
El edificio está situado en la ciudad de Nea Moudania en la zona de Eleonas 700 metros a la …
$382,880
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Villa en Municipality of Nea Propontida, Grecia
Villa
Municipality of Nea Propontida, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 267 m²
Property Code: HPS5124 - Villa FOR SALE in Moudania Nea Moudania for € 450.000 . This 267.0…
$519,849
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Casa de campo 5 habitaciones en Nea Silata, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Nea Silata, Grecia
Dormitorios 5
Área 200 m²
Venta casa de 3 plantas de 200 metros cuadrados en Chalkidiki. Semi-basement consta de un al…
$696,768
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Tipos de propiedades en Municipality of Nea Propontida

villas
casas de campo
adosados

Parámetros de las propiedades en Municipality of Nea Propontida, Grecia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
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