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Casas en Venta en Salónica, Grecia

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24 propiedades total found
Villa en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Villa
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Dormitorios 5
Área 470 m²
Número de plantas 1
Villa en venta en Oreokastro, Salónica: amplia casa 470 m2 cerca de la infraestructura¿Busca…
$934,027
VAT
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Casa 7 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Casa 7 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 273 m²
Número de plantas 2
Venta de casa de lujo en Suroti, Thessaloniki: Casa inteligente, ascensor y vista panorámica…
$646,900
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Casa 4 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Casa 4 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 210 m²
Número de plantas 2
Vendemos casas en la Ura, Salonika: una casa confortable con muebles cerca del mar.¿Estás ha…
$452,830
VAT
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OneOne
Casa 5 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Casa 5 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 225 m²
Número de plantas 2
Casa separada en venta en Agia Paraskevi (Fermi/Vasilica) - Thessaloniki¿Buscando el equilib…
$482,234
VAT
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Casa 6 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Casa 6 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 398 m²
Número de plantas 3
Venta de una casa exclusiva en Panorama, Thessaloniki: proyecto del autor con vistas a Therm…
$1,18M
VAT
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Villa en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Villa
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Dormitorios 6
Área 500 m²
Número de plantas 2
Venta de lujo Villa zona de 500 metros cuadrados. M. - Nova Skioni, HALKIDICAPrecio de venta…
$1,75M
VAT
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Nils OttNils Ott
Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 150 m²
Piso 3/4
For sale maisonette of 150 sq.meters in Thessaloniki. The maisonette has 2 levels. 3rd floor…
$519,564
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Villa en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Villa
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 4
Área 450 m²
Property Code: HPS4164 - Villa FOR SALE in Kalamaria Agios Ioannis for € 1.400.000 . This 4…
$1,61M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 105 m²
Número de plantas 1
For sale maisonette of 105 sq.meters in Thessaloniki. The maisonette has 2 levels. Ground fl…
$300,193
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Villa 10 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Villa 10 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Habitaciones 10
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 4
Área 450 m²
Piso -1/4
Se vende villa de 4 plantas de 450 metros cuadrados en Salónica. El semisótano consta de un …
$1,85M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Piso 7/8
Venta en construcción maisonette de 120 metros cuadrados en Thessaloniki. La maisonette tien…
$577,294
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 146 m²
Piso 4/5
Venta de maisonette de 146 metros cuadrados en Salónica. La maisonette tiene 2 niveles. 4a p…
$398,333
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Piso 7/8
Venta casa adosada de 120 metros cuadrados en Thessaloniki en construcción. El adosado se en…
$578,412
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 146 m²
Piso 4/5
Casa adosada en venta con una superficie de 146 metros cuadrados en Salónica. El adosado se …
$405,151
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Villa en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Villa
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 4
Área 450 m²
Piso -1/4
For sale 4-storey villa with an area of ​​450 sq.m in Thessaloniki. The ground floor consist…
$1,88M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 150 m²
Piso 3/4
Casa adosada en venta con una superficie de 150 metros cuadrados en Thessaloniki. El adosado…
$524,367
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Casa 3 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Casa 3 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 230 m²
Drama, 5to km Drama Kavala: Casa 230 metros cuadrados 3 niveles construidos en una parcela d…
$440,237
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 105 m²
Número de plantas 1
Casa adosada en venta de 105 metros cuadrados en Salónica. El adosado se encuentra en 2 nive…
$302,968
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 92 m²
Piso 6/7
$417,566
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 92 m²
Piso 6/7
For sale under construction maisonette of 92 sq.meters in Thessaloniki. The maisonette has 2…
$415,652
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 180 m²
Piso 5/6
Casa adosada en venta con una superficie de 180 metros cuadrados en Thessaloniki. El adosado…
$699,156
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 124 m²
Piso 6/7
For sale under construction maisonette of 124 sq.meters in Thessaloniki. The maisonette has …
$635,023
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 124 m²
Piso 6/7
$637,947
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 180 m²
Piso 5/6
For sale maisonette of 180 sq.meters in Thessaloniki. The maisonette has 2 levels. 5th floor…
$692,753
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Parámetros de las propiedades en Salónica, Grecia

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