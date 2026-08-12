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Casas en Venta en Polygyros Municipality, Grecia

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Ormylia
14
Galatista
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125 propiedades total found
Adosado Adosado en Olynthos, Grecia
Adosado Adosado
Olynthos, Grecia
Área 120 m²
En venta zona adosada de 120 metros cuadrados en la península de Sithonia, la región de Halk…
$265,221
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Casa 2 habitaciones en Gerakini, Grecia
Casa 2 habitaciones
Gerakini, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 62 m²
El complejo de maisonettes y apartamentos está situado en el pueblo de Gerakini a solo 250 m…
$196,192
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Casa 2 habitaciones en Kalyves Polygyrou, Grecia
Casa 2 habitaciones
Kalyves Polygyrou, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
La nueva casa construida se encuentra a 600 metros de la playa de arena en Kalyves. Hay un j…
$201,962
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TekceTekce
Casa 3 habitaciones en Kalyves Polygyrou, Grecia
Casa 3 habitaciones
Kalyves Polygyrou, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
La maisonette está situada en Kalyves a 1200 metros de la playa de arena. La maisonette se e…
$213,605
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Polígiros, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Polígiros, Grecia
Dormitorios 4
Área 130 m²
En venta: 130 metros cuadrados Maisonette en Sithonia, Chalkidiki – Stunning Sea & Mountain …
$377,827
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Casa 6 habitaciones en Polygyros Municipality, Grecia
Casa 6 habitaciones
Polygyros Municipality, Grecia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Property Code: HPS2979 - House FOR SALE in Ormilia Vatopedi for € 500.000 . This 220 sq. m.…
$575,426
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Villa en Gerakini, Grecia
Villa
Gerakini, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 450 m²
Property Code: HPS3095 - Villa FOR SALE in Poligiros Gerakini for € 1.500.000 . This 450 sq…
$1,73M
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Ormylia, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Ormylia, Grecia
Dormitorios 2
Área 87 m²
Venta en construcción maisonette de 87 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. La maisonet…
$312,888
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Villa 4 habitaciones en Gerakini, Grecia
Villa 4 habitaciones
Gerakini, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Piso -1/-1
Situado en la hermosa región de Halkidiki, Grecia, esta maisonette renovada cuenta con una v…
$427,628
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Halkidiki Properties
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Casa de campo 1 habitacion en Olynthos, Grecia
Casa de campo 1 habitacion
Olynthos, Grecia
Dormitorios 1
Área 50 m²
Venta casa de 2 plantas de 50 metros cuadrados en Chalkidiki. Planta baja consta de un dormi…
$230,238
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Casa de campo 5 habitaciones en Galatista, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Galatista, Grecia
Dormitorios 5
Área 159 m²
Venta casa de 3 plantas de 159 metros cuadrados en Chalkidiki. Semi-basement consta de un al…
$218,431
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Villa 3 habitaciones en Kalyves Polygyrou, Grecia
Villa 3 habitaciones
Kalyves Polygyrou, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Descubre esta encantadora maisonette en Halkidiki, Grecia, en buenas condiciones con increíb…
$512,595
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Halkidiki Properties
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Olynthos, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Olynthos, Grecia
Dormitorios 4
Área 115 m²
Venta de maisonette de 115 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. La maisonette tiene 4 n…
$566,740
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Polígiros, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Polígiros, Grecia
Dormitorios 2
Área 72 m²
Venta en construcción maisonette de 72 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. La maisonet…
$272,744
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Villa 2 habitaciones en Kalyves Polygyrou, Grecia
Villa 2 habitaciones
Kalyves Polygyrou, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Situado en Halkidiki, Grecia, esta maisonette en construcción ofrece la oportunidad perfecta…
$263,132
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Halkidiki Properties
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Casa 2 habitaciones en Kalyves Polygyrou, Grecia
Casa 2 habitaciones
Kalyves Polygyrou, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 60 m²
La maisonette se encuentra en el complejo a solo 100 metros de la playa de arena de Kalyves.…
$242,471
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Villa 2 habitaciones en Kalyves Polygyrou, Grecia
Villa 2 habitaciones
Kalyves Polygyrou, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Presentando una impresionante maisonette en construcción en la hermosa zona de Halkidiki, Gr…
$330,339
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Halkidiki Properties
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Casa de campo 3 habitaciones en Galatista, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Galatista, Grecia
Dormitorios 3
Área 125 m²
Venta casa de 2 plantas de 125 metros cuadrados en Chalkidiki. 1a planta consta de 2 dormito…
$172,106
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Casa 3 habitaciones en Kalyves Polygyrou, Grecia
Casa 3 habitaciones
Kalyves Polygyrou, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
El complejo de maisonettes está situado en el pueblo de Kalyves a 550 metros de la playa. El…
$257,357
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Villa 2 habitaciones en Gerakini, Grecia
Villa 2 habitaciones
Gerakini, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 160 m²
Piso -1/-1
Presentando esta exquisita casa unifamiliar situada en la pintoresca región de Halkidiki, Gr…
$187,952
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Halkidiki Properties
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Casa de campo 5 habitaciones en Polygyros Municipality, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Polygyros Municipality, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 175 m²
Número de plantas 3
Se vende una casa de vacaciones de dos pisos de 115 m² con un apartamento independiente en e…
$488,583
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Polígiros, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Polígiros, Grecia
Dormitorios 2
Área 78 m²
Venta de maisonette de 78 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. La maisonette tiene 2 ni…
$531,319
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Polygyros Municipality, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Polygyros Municipality, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 55 m²
Número de plantas 2
En venta: casa adosada de 55 m² en Metamorfosi, Sithonia. La planta baja incluye un salón co…
$209,778
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Casa de campo 6 habitaciones en Polígiros, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Polígiros, Grecia
Dormitorios 6
Área 285 m²
En venta 3 -casa de 285 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. El semisótano consta de 2 …
$767,461
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Casa de campo 3 habitaciones en Polígiros, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Polígiros, Grecia
Dormitorios 3
Área 59 m²
En venta – Casa de una habitación de 65 metros cuadrados en Sithonia, Halkidiki Esta casa pr…
$377,827
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Casa de campo en Polígiros, Grecia
Casa de campo
Polígiros, Grecia
Details  Year of construction: 2014  Distance from the sea: 550 m Services  Parking  Storage…
$930,788
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Аталанта
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Casa 5 habitaciones en Gerakini, Grecia
Casa 5 habitaciones
Gerakini, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 221 m²
La casa se encuentra en el pueblo de Gerakini 200 metros a la gran playa. La casa está situa…
$536,642
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Casa 3 habitaciones en Metamorfosi, Grecia
Casa 3 habitaciones
Metamorfosi, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
La casa se encuentra en los suburbios del pueblo de Metamorfosi a 1000 metros de la playa de…
$334,841
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Polígiros, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Polígiros, Grecia
Dormitorios 4
Área 180 m²
Se vende casita de 180 metros cuadrados en Chalkidiki .La casita tiene niveles 3. La planta …
$212,528
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Casa de campo 1 habitacion en Polígiros, Grecia
Casa de campo 1 habitacion
Polígiros, Grecia
Dormitorios 1
Área 139 m²
Venta casa de 2 plantas de 139 metros cuadrados en Chalkidiki. Semi-basement consta de un al…
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Tipos de propiedades en Polygyros Municipality

villas
casas de campo
adosados

Parámetros de las propiedades en Polygyros Municipality, Grecia

con Garaje
con Terraza
con Vista a la montaña
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