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Casas en Venta en Macedonia and Thrace, Grecia

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Salónica
22
Municipio de Casandra
1018
Unidad Municipal de Palene
521
Unidad Municipal de Casandra
498
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2 557 propiedades total found
Villa en Municipio de Casandra, Grecia
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Villa
Municipio de Casandra, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 310 m²
Número de plantas 2
Villa en construcción en la zona codiciada de Kassandra, Sani. Esta hermosa residencia ofrec…
$1,10M
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Villa 6 habitaciones en Municipio de Casandra, Grecia
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Villa 6 habitaciones
Municipio de Casandra, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Número de plantas 3
Detalles.Año de construcción: 2013Número de habitaciones: 6Tipo de calefacción: dieselNivele…
$571,130
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Villa 5 habitaciones en Polychrono, Grecia
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Villa 5 habitaciones
Polychrono, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Número de plantas 3
Detalles.Año de construcción: 2012Número de habitaciones: 5Tipo de calefacción: dieselNivele…
$512,851
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Villa en Kallithea, Grecia
Cinta Nuevo
Villa
Kallithea, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 128 m²
Número de plantas 2
Una villa impresionante situada en la zona de Kassandra, Kallithea. Esta propiedad reventa c…
$794,763
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Casa de campo 1 habitación en Ormos Panagias, Grecia
UP UP
Casa de campo 1 habitación
Ormos Panagias, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Terreno con contenedor en venta en Sithonia, Ormos Panagias.El contenedor consta de 1 dormit…
$87,662
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Vendedor particular
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Casa 3 habitaciones en Fourka, Grecia
Casa 3 habitaciones
Fourka, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
La casa se encuentra en los suburbios del pueblo de Fourka a 2400 metros de la playa de aren…
$248,244
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Adosado Adosado en Municipio de Casandra, Grecia
Adosado Adosado
Municipio de Casandra, Grecia
Área 120 m²
Venta zona adosada de 120 metros cuadrados en la península de Kassandra, la región de Halkid…
$680,351
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Casa 4 habitaciones en Kriopigi, Grecia
Casa 4 habitaciones
Kriopigi, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
Villas de lujo con impresionantes vistas al mar están situadas en una ladera frente al mar, …
$865,552
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Casa 2 habitaciones en Nea Roda, Grecia
Casa 2 habitaciones
Nea Roda, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
La maisonette con fantásticas vistas al mar se encuentra en la zona de Koumitsa a 800 metros…
$565,494
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Adosado Adosado en Nea Silata, Grecia
Adosado Adosado
Nea Silata, Grecia
Área 81 m²
Casa adosada en venta con una superficie de 81 metros cuadrados en Halkidiki. El adosado se …
$230,627
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Adosado Adosado en Olynthos, Grecia
Adosado Adosado
Olynthos, Grecia
Área 120 m²
En venta zona adosada de 120 metros cuadrados en la península de Sithonia, la región de Halk…
$265,221
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Casa 3 habitaciones en Agios Mamas, Grecia
Casa 3 habitaciones
Agios Mamas, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 100 m²
La casa se encuentra en los alrededores de todo el año alrededor animado pueblo Agios Mamas …
$323,295
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Adosado Adosado en Nea Silata, Grecia
Adosado Adosado
Nea Silata, Grecia
Área 84 m²
Casa adosada en venta con una superficie de 84 metros cuadrados en Halkidiki. El adosado se …
$242,159
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Casa 2 habitaciones en Gerakini, Grecia
Casa 2 habitaciones
Gerakini, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 62 m²
El complejo de maisonettes y apartamentos está situado en el pueblo de Gerakini a solo 250 m…
$196,192
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Casa 2 habitaciones en Kalyves Polygyrou, Grecia
Casa 2 habitaciones
Kalyves Polygyrou, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
La nueva casa construida se encuentra a 600 metros de la playa de arena en Kalyves. Hay un j…
$201,962
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Adosado Adosado en Trilofo, Grecia
Adosado Adosado
Trilofo, Grecia
Área 204 m²
Casa adosada en venta con una superficie de 204 metros cuadrados en Salónica. El adosado se …
$415,129
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Adosado Adosado en Nea Kallikrateia, Grecia
Adosado Adosado
Nea Kallikrateia, Grecia
Área 90 m²
Casa adosada con una superficie de 90 metros cuadrados en Halkidiki en construcción está a l…
$312,077
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Casa 2 habitaciones en Tasos, Grecia
Casa 2 habitaciones
Tasos, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Código de propiedad: 11597 - Casa en venta en Thasos Limenas por € 420.000 . Esta 100.00 met…
$485,415
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Adosado Adosado en Municipio de Casandra, Grecia
Adosado Adosado
Municipio de Casandra, Grecia
Área 120 m²
Venta zona adosada de 120 metros cuadrados en la península de Kassandra, la región de Halkid…
$680,351
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Casa 4 habitaciones en Kavala Municipality, Grecia
Casa 4 habitaciones
Kavala Municipality, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 215 m²
Piso 2
Philip, Almond: Venta Casa 215 metros cuadrados en 500 metros cuadrados parcela en excelente…
$334,680
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Adosado Adosado en Central Macedonia, Grecia
Adosado Adosado
Central Macedonia, Grecia
Área 144 m²
Venta adosada de 144 metros cuadrados en la Riviera Olímpica. El adosado se encuentra en 2 n…
$299,816
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Casa 4 habitaciones en Nea Irakleitsa, Grecia
Casa 4 habitaciones
Nea Irakleitsa, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Piso 2
Kavala-New Heraclitsa: Venta Casa 140 metros cuadrados en parcela 311 metros cuadrados. Cons…
$577,875
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Casa de campo 3 habitaciones en Véria, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Véria, Grecia
Dormitorios 3
Área 310 m²
Venta casa de 2 plantas de 310 metros cuadrados en el norte de Grecia. Semi-basement consta …
$767,461
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Polychrono, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Polychrono, Grecia
Dormitorios 3
Área 116 m²
Venta de maisonette de 116 metros cuadrados en Asprovalta. La maisonette tiene 2 niveles. Pl…
$224,335
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Villa en Thermi, Grecia
Villa
Thermi, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 450 m²
En venta: propiedad moderna con una superficie total de 450 m², construida en 2019 sobre una…
$4,06M
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Casa 2 habitaciones en Nea Flogita, Grecia
Casa 2 habitaciones
Nea Flogita, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
La casa se encuentra al final de un tranquilo pueblo de vacaciones Paralia Dionisiou Playa e…
$311,599
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Casa de campo 8 habitaciones en Platamonas, Grecia
Casa de campo 8 habitaciones
Platamonas, Grecia
Dormitorios 8
Área 360 m²
Venta casa de 3 plantas de 360 metros cuadrados en la costa olímpica. Planta baja consta de …
$649,390
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Casa 4 habitaciones en Afytos, Grecia
Casa 4 habitaciones
Afytos, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 151 m²
La villa se encuentra en el acantilado en los suburbios del tradicional pueblo Afytos a 700 …
$634,738
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Thermi, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Thermi, Grecia
Dormitorios 3
Área 135 m²
Venta en construcción maisonette de 135 metros cuadrados en Thessaloniki. La maisonette tien…
$456,934
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Villa 5 habitaciones en Pefkochori, Grecia
Villa 5 habitaciones
Pefkochori, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
En venta una amplia villa de 150 m², situada en el pintoresco pueblo de Pefkochori, en la pe…
$925,918
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Tipos de propiedades en Macedonia and Thrace

villas
casas de campo
adosados
dúplex

Parámetros de las propiedades en Macedonia and Thrace, Grecia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
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