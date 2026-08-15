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Apartamentos en venta en Halkidiki, Grecia

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Municipio de Casandra
269
Municipality of Nea Propontida
145
Unidad Municipal de Palene
144
Unidad Municipal de Casandra
126
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607 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Nea Irakleia, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Nea Irakleia, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
Piso 1/2
El apartamento está situado frente al mar en el pueblo de Nea Iraklia. El apartamento está s…
$288,448
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Apartamento 1 habitacion en Sozopoli, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Sozopoli, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
El nuevo apartamento construido se encuentra en los suburbios de Sozopoli pueblo a 1200 metr…
$167,300
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Apartamento 1 habitacion en Sozopoli, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Sozopoli, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Este apartamento está situado en el pueblo de Sozopoli a 600 metros de la gran playa de aren…
$106,068
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DD CO DEDD CO DE
Apartamento 1 habitacion en Nikiti, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Nikiti, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Código de propiedad: HPS5412 - Apartamento para la venta en Sithonia Nikiti por € 207.500 . …
$239,107
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Apartamento 1 habitacion en Moles Kalyves, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Moles Kalyves, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
El apartamento está situado frente al mar en un complejo a 1 km del pueblo de Moles Kalyva. …
$183,313
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Apartamento 1 habitacion en Neos Marmaras, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Neos Marmaras, Grecia
Dormitorios 1
Área 40 m²
Venta apartamento de 40 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. El apartamento está situad…
$141,685
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Grekodom Development
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TekceTekce
Apartamento 1 habitacion en Nea Kallikrateia, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
El apartamento está situado en el pueblo de Kallikratia a solo 90 metros de la playa de aren…
$178,838
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Apartamento 4 habitaciones en Nea Fokea, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Nea Fokea, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 134 m²
Property Code: HPS3110 - Maisonette FOR SALE in Kassandra Nea Fokaia for € 490.000 . This 1…
$563,918
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Apartamento 2 habitaciones en Kallithea, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Kallithea, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Presentando un maravilloso apartamento en una excelente ubicación en Kassandra, Halkidiki, a…
$162,891
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Agencia
Halkidiki Properties
Idiomas hablados
English
Apartamento 2 habitaciones en Portes, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Portes, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 118 m²
Código de propiedad: HPS5669 - Maisonette FOR SALE in Moudania Varkes por € 368.000 . Esta M…
$423,514
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Apartamento 5 habitaciones en Paliouri, Grecia
Apartamento 5 habitaciones
Paliouri, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 163 m²
Property Code: HPS4526 - Maisonette FOR SALE in Pallini Paliouri for € 550.000 . This 163 s…
$632,969
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Apartamento 1 habitación en Nikiti, Grecia
Apartamento 1 habitación
Nikiti, Grecia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 1/1
Unico apartamento a poca distancia del mar, en un lugar muy hermoso en Sithonia, en el coraz…
$182,256
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Halkidiki Properties
Idiomas hablados
English
Apartamento 2 habitaciones en Nea Skioni, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Nea Skioni, Grecia
Dormitorios 2
Área 135 m²
Venta duplex de 135 metros cuadrados en Kassandra, Chalkidiki. El dúplex está situado en 2a …
$318,791
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Grekodom Development
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Moles Kalyves, Grecia
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Moles Kalyves, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Número de plantas 2
En venta es una maisonette lista y totalmente amueblada situada en la hermosa zona de Kassan…
$250,602
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Vista Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Apartamento 2 habitaciones en Metamorfosi, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Metamorfosi, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
El apartamento está situado en un popular pueblo llamado Metamorfosi que es famoso con su pl…
$161,407
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Apartamento 5 habitaciones en Paliouri, Grecia
Apartamento 5 habitaciones
Paliouri, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 168 m²
Código de propiedad: HPS4525 - Maisonette FOR SALE in Pallini Paliouri for € 550.000 . Esta …
$632,969
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Nea Propontida, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Nea Propontida, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Este apartamento está situado en la ciudad de Nea Moudania a 1200 metros de la bonita playa …
$276,698
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Apartamento 2 habitaciones en Olynthos, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Olynthos, Grecia
Dormitorios 2
Área 77 m²
Venta en construcción dúplex de 77 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. El dúplex está …
$239,939
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Grekodom Development
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Apartamento 3 habitaciones en Kriopigi, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Kriopigi, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 190 m²
Código de propiedad: HPS2490 - Maisonette FOR SALE in Kassandra Kriopigi for € 410.000 . Est…
$483,358
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Sithonia, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Sithonia, Grecia
Dormitorios 1
Área 53 m²
Venta en construcción apartamento de 53 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situ…
$371,687
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Grekodom Development
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Apartamento 2 habitaciones en Polychrono, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Polychrono, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Código de propiedad: HPS5683 - Apartamento FOR SALE in Pallini Polichrono por € 250.000 . Es…
$291,250
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Apartamento 1 habitacion en Nea Kallikrateia, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 1/4
El edificio con apartamentos se encuentra a 650 metros de la playa de arena de Kallikratia. …
$155,643
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Sithonia, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Sithonia, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
El apartamento está situado en los suburbios de Vourvouru pueblo a sólo 100 metros de la fan…
$288,448
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Apartamento 2 habitaciones en Sozopoli, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Sozopoli, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Property Code: HPS5037 - Maisonette FOR SALE in Kallikrateia Sozopoli for € 220.000 . This …
$253,188
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Apartamento 1 habitacion en Municipio de Casandra, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipio de Casandra, Grecia
Dormitorios 1
Área 40 m²
Venta apartamento de 40 metros cuadrados en Kassandra, Chalkidiki. El apartamento está situa…
$144,480
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Grekodom Development
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Apartamento 1 habitacion en Nea Kallikrateia, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 1
Área 50 m²
Venta apartamento de 57 metros cuadrados en Chalkidiki. El apartamento está situado en la pr…
$154,246
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Grekodom Development
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Apartamento en Nea Kallikrateia, Grecia
Apartamento
Nea Kallikrateia, Grecia
Área 35 m²
Venta en construcción apartamento de 35 metros cuadrados en Chalkidiki. El apartamento está …
$123,916
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Estudio 1 habitacion en Nea Kallikrateia, Grecia
Estudio 1 habitacion
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
El nuevo edificio con apartamentos se encuentra a 300 metros de la playa de arena de Nea Kal…
$103,762
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Apartamento 6 habitaciones en Nea Fokea, Grecia
Apartamento 6 habitaciones
Nea Fokea, Grecia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 185 m²
El edificio con los apartamentos se encuentra en los alrededores de Nea Fokea pueblo a 650 m…
$518,809
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Apartamento 1 habitacion
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
El nuevo edificio con apartamentos se encuentra a 300 metros de la playa de arena de Nea Kal…
$190,230
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Tipos de propiedades en Halkidiki

apartamentos de varios niveles
estudios
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Halkidiki, Grecia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
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