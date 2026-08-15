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Estudios en venta en Halkidiki, Grecia

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Municipality of Nea Propontida
11
Nea Kallikrateia
7
Estudio Borrar
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14 propiedades total found
Estudio 1 habitacion en Nea Kallikrateia, Grecia
Estudio 1 habitacion
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
El nuevo edificio con apartamentos se encuentra a 300 metros de la playa de arena de Nea Kal…
$103,762
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Estudio en Nea Kallikrateia, Grecia
Estudio
Nea Kallikrateia, Grecia
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Piso 1/1
Introduciendo un lujoso estudio en un proyecto en construcción ubicado en Halkidiki, Grecia.…
$148,083
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Agencia
Halkidiki Properties
Idiomas hablados
English
Estudio 3 habitaciones en Sozopoli, Grecia
Estudio 3 habitaciones
Sozopoli, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 72 m²
La nueva casa construida se encuentra en la zona de playa de Delfinia en los alrededores del…
$184,454
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Estudio 1 habitacion en Nea Irakleia, Grecia
Estudio 1 habitacion
Nea Irakleia, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Número de plantas 2
El complejo consta de tres bloques A-B-CBloque (A) Se desarrolla en una parcela vertical de …
$99,979
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Estudio 1 habitacion en Nea Kallikrateia, Grecia
Estudio 1 habitacion
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
El estudio está situado en un popular turista Nea Kallikratia 250 metros de la playa de aren…
$92,303
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Estudio 1 habitacion en Nea Kallikrateia, Grecia
Estudio 1 habitacion
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
El estudio está situado en un popular turista Nea Kallikratia 650 metros de la playa de aren…
$86,534
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TekceTekce
Estudio 1 habitacion en Psakoudia, Grecia
Estudio 1 habitacion
Psakoudia, Grecia
Dormitorios 1
Área 90 m²
El estudio está situado en el pueblo de Psakoudia a 500 metros de la playa. El estudio está …
$161,407
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Estudio 5 habitaciones en Municipality of Sithonia, Grecia
Estudio 5 habitaciones
Municipality of Sithonia, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 333 m²
El complejo se encuentra en los alrededores del pueblo de Vourvourou a 450 metros del mar. H…
$1,90M
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Estudio 1 habitacion en Nea Kallikrateia, Grecia
Estudio 1 habitacion
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 31 m²
El nuevo edificio con apartamentos se encuentra a 500 metros de la playa de arena de Nea Kal…
$103,841
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Estudio 1 habitacion en Municipality of Nea Propontida, Grecia
Estudio 1 habitacion
Municipality of Nea Propontida, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 19 m²
Este estudio se encuentra en los alrededores de la ciudad de Nea Moudania a 450 metros de la…
$103,841
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Estudio 1 habitacion en Nea Kallikrateia, Grecia
Estudio 1 habitacion
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 31 m²
Piso 2/3
Bienvenido a nuestro nuevo proyecto de construcción!Estamos encantados de embarcarnos en est…
$97,627
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Estudio en Nea Kallikrateia, Grecia
Estudio
Nea Kallikrateia, Grecia
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Piso 1/1
Introduciendo un nuevo proyecto en Halkidiki, Grecia, ofreciendo lujoso estudio viviendo con…
$119,606
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Agencia
Halkidiki Properties
Idiomas hablados
English
Estudio 1 habitacion en Nea Flogita, Grecia
Estudio 1 habitacion
Nea Flogita, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
El nuevo edificio con apartamentos se encuentra a sólo 150 metros de la playa de Flogita. El…
$137,301
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Estudio 2 habitaciones en Pefkochori, Grecia
Estudio 2 habitaciones
Pefkochori, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 60 m²
Código de propiedad: 4-755 - Apartamento EN VENTA en Pallini Pefkochori para € 170.000. Esto…
$188,327
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Parámetros de las propiedades en Halkidiki, Grecia

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