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Propiedades residenciales en venta en Halkidiki, Grecia

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Municipio de Casandra
1289
Unidad Municipal de Palene
666
Unidad Municipal de Casandra
625
Municipality of Nea Propontida
378
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2 267 propiedades total found
Villa en Municipio de Casandra, Grecia
TOP TOP
Villa
Municipio de Casandra, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 310 m²
Número de plantas 2
Villa en construcción en la zona codiciada de Kassandra, Sani. Esta hermosa residencia ofrec…
$1,10M
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Vista Estate
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Villa 6 habitaciones en Municipio de Casandra, Grecia
TOP TOP
Villa 6 habitaciones
Municipio de Casandra, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Número de plantas 3
Detalles.Año de construcción: 2013Número de habitaciones: 6Tipo de calefacción: dieselNivele…
$571,130
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Аталанта
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Villa 5 habitaciones en Polychrono, Grecia
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Villa 5 habitaciones
Polychrono, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Número de plantas 3
Detalles.Año de construcción: 2012Número de habitaciones: 5Tipo de calefacción: dieselNivele…
$512,851
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Аталанта
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Villa en Kallithea, Grecia
Cinta Nuevo
Villa
Kallithea, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 128 m²
Número de plantas 2
Una villa impresionante situada en la zona de Kassandra, Kallithea. Esta propiedad reventa c…
$794,763
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Vista Estate
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Casa de campo 1 habitación en Ormos Panagias, Grecia
UP UP
Casa de campo 1 habitación
Ormos Panagias, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Terreno con contenedor en venta en Sithonia, Ormos Panagias.El contenedor consta de 1 dormit…
$87,662
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Vendedor particular
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Apartamento 2 habitaciones en Nea Irakleia, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Nea Irakleia, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
Piso 1/2
El apartamento está situado frente al mar en el pueblo de Nea Iraklia. El apartamento está s…
$288,448
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TekceTekce
Casa 3 habitaciones en Fourka, Grecia
Casa 3 habitaciones
Fourka, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
La casa se encuentra en los suburbios del pueblo de Fourka a 2400 metros de la playa de aren…
$247,875
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Apartamento 1 habitacion en Sozopoli, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Sozopoli, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
El nuevo apartamento construido se encuentra en los suburbios de Sozopoli pueblo a 1200 metr…
$167,300
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Adosado Adosado en Chaniotis, Grecia
Adosado Adosado
Chaniotis, Grecia
Área 78 m²
Casa adosada en venta con una superficie de 78 metros cuadrados en la península de Kassandra…
$680,901
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Grekodom Development
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Casa 3 habitaciones en Agios Mamas, Grecia
Casa 3 habitaciones
Agios Mamas, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 100 m²
La casa se encuentra en los alrededores de todo el año alrededor animado pueblo Agios Mamas …
$322,815
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Villa en Municipality of Sithonia, Grecia
Villa
Municipality of Sithonia, Grecia
Área 260 m²
En venta de viviendas en ruinas, villa de 3 plantas con una superficie de 260 metros cuadrad…
$1,27M
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Grekodom Development
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Apartamento 1 habitacion en Sozopoli, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Sozopoli, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Este apartamento está situado en el pueblo de Sozopoli a 600 metros de la gran playa de aren…
$106,068
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Adosado Adosado en Municipio de Casandra, Grecia
Adosado Adosado
Municipio de Casandra, Grecia
Área 125 m²
Casa adosada en venta de 125 metros cuadrados en Halkidiki. El adosado se encuentra en 3 niv…
$288,517
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Grekodom Development
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Casa 2 habitaciones en Kalyves Polygyrou, Grecia
Casa 2 habitaciones
Kalyves Polygyrou, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
La nueva casa construida se encuentra a 600 metros de la playa de arena en Kalyves. Hay un j…
$201,914
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Dúplex 3 habitaciones en Nikiti, Grecia
Dúplex 3 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Número de plantas 3
En venta: apartamento dúplex de 90 m², ubicado en la primera y segunda planta de un complejo…
$308,838
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Nea Propontida, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Nea Propontida, Grecia
Dormitorios 3
Área 138 m²
En venta casa de 2 plantas de 138 metros cuadrados en Chalkidiki. La planta baja consta de s…
$490,558
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Grekodom Development
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Villa en Sarti, Grecia
Villa
Sarti, Grecia
Dormitorios 4
Área 175 m²
Venta villa de 2 plantas de 175 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. Planta baja consta…
$1,16M
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Grekodom Development
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Casa de campo 3 habitaciones en Nea Plagia, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Nea Plagia, Grecia
Dormitorios 3
Área 105 m²
En venta 1 -casa de 105 metros cuadrados en Chalkidiki. La casa consta de 3 dormitorios, sal…
$802,882
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Grekodom Development
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Casa de campo 3 habitaciones en Afytos, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Afytos, Grecia
Dormitorios 3
Área 125 m²
Venta en construcción casa de 2 plantas de 125 metros cuadrados en Kassandra, Chalkidiki. Pl…
$413,248
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Villa 5 habitaciones en Paliouri, Grecia
Villa 5 habitaciones
Paliouri, Grecia
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 240 m²
Piso 1/1
Casa unifamiliar única en un lugar notable en Kassandra, en el pequeño paraíso de Halkidiki.…
$364,512
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Halkidiki Properties
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Casa 3 habitaciones en Nea Fokea, Grecia
Casa 3 habitaciones
Nea Fokea, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Código de propiedad: HPS1240 - Casa en venta en Kassandra Nea Fokaia por 300.000 €. Esta cas…
$345,256
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Apartamento 1 habitacion en Nikiti, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Nikiti, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Código de propiedad: HPS5412 - Apartamento para la venta en Sithonia Nikiti por € 207.500 . …
$239,107
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Apartamento 1 habitacion en Moles Kalyves, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Moles Kalyves, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
El apartamento está situado frente al mar en un complejo a 1 km del pueblo de Moles Kalyva. …
$183,313
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Villa en Siviri, Grecia
Villa
Siviri, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 137 m²
Número de plantas 2
Villa en construcción en Siviri, situada en la hermosa región de Kassandra. Con una amplia z…
$863,873
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Vista Estate
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Apartamento 1 habitacion en Neos Marmaras, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Neos Marmaras, Grecia
Dormitorios 1
Área 40 m²
Venta apartamento de 40 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. El apartamento está situad…
$141,685
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Grekodom Development
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Villa 2 habitaciones en Pyrgadikia, Grecia
Villa 2 habitaciones
Pyrgadikia, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Piso 1/1
Corner maisonette,67 m2,en Athos,Halkidiki con una orientación oriental y con vista al mar p…
$227,820
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Halkidiki Properties
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Apartamento 1 habitacion en Nea Kallikrateia, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
El apartamento está situado en el pueblo de Kallikratia a solo 90 metros de la playa de aren…
$178,838
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Casa 4 habitaciones en Neos Marmaras, Grecia
Casa 4 habitaciones
Neos Marmaras, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 130 m²
La casa se encuentra a sólo 50 metros del mar en el pueblo de Neos Marmaras. Hay una gran vi…
$576,896
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Casa 3 habitaciones en Agia Paraskefi, Grecia
Casa 3 habitaciones
Agia Paraskefi, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 206 m²
Código de propiedad: HPS5644 - Casa en venta en Pallini Agia Paraskevi por € 355.000 . Esta …
$408,553
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Casa 3 habitaciones en Municipality of Sithonia, Grecia
Casa 3 habitaciones
Municipality of Sithonia, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Código de propiedad: HPS5102 - Casa en venta en Sithonia Vourvourou por € 660.000 . Esta cas…
$759,563
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Tipos de propiedades en Halkidiki

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en Halkidiki, Grecia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
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