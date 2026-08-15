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Apartamentos de varios niveles en venta en Halkidiki, Grecia

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Municipio de Casandra
12
Municipality of Nea Propontida
3
Unidad Municipal de Palene
3
Unidad Municipal de Casandra
9
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22 propiedades total found
Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Moles Kalyves, Grecia
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Moles Kalyves, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Número de plantas 2
En venta es una maisonette lista y totalmente amueblada situada en la hermosa zona de Kassan…
$250,602
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Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Nikiti, Grecia
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Piso 2
Se vende apartamento dúplex de 80 m² en Nikiti, Sithonia, a solo unos minutos del mar. En e…
$325,305
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Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Nea Flogita, Grecia
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Nea Flogita, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Número de plantas 3
Venta es una moderna maisonette situada en la planta baja en la zona de Moudania, Mouries. E…
$409,472
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Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Kallithea, Grecia
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Kallithea, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Piso 1/2
El Apartamento A46, con una superficie de 93 m² en Kallithea, Halkidiki, representa una opor…
$312,497
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Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Nikiti, Grecia
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Piso 1
Descubra este hermoso dúplex de dos niveles ubicado en el encantador pueblo costero de Nikit…
$325,776
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Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Municipality of Sithonia, Grecia
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Municipality of Sithonia, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Número de plantas 3
Venta: Maisonette lista de llaves situada en la planta baja en la zona deseable de Sithonia,…
$433,259
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TekceTekce
Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Kalyves Polygyrou, Grecia
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Kalyves Polygyrou, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Venta: Moderna maisonette en construcción, que ofrece 80 m2 de cómodo espacio habitable en l…
$329,853
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Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Nikiti, Grecia
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Piso 1
Se vende apartamento dúplex de 75 m², ubicado en el segundo y tercer piso. En el segundo ni…
$267,601
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Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Municipio de Casandra, Grecia
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Municipio de Casandra, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 150 m²
Número de plantas 3
Venta de maisonette en construcción en la zona tranquila de Kassandra, Sani Esta casa lumino…
$341,227
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Apartamentos multinivel 1 habitacion en Kallithea, Grecia
Apartamentos multinivel 1 habitacion
Kallithea, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 2/2
La venta es una elegante maisonette con 40 m2 de espacio interno, situada en la planta super…
$228,031
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Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Polychrono, Grecia
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Polychrono, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 161 m²
Número de plantas 3
Venta es una maisonette en construcción, situada en la zona agradable de Pallini. Con un gen…
$648,331
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Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Municipio de Casandra, Grecia
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Municipio de Casandra, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 225 m²
Número de plantas 3
Venta es una encantadora maisonette que ofrece 225 m2 de espacio interno en la zona codiciad…
$546,768
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Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Kallithea, Grecia
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Kallithea, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Piso 1/2
El Apartamento A24, con una superficie total de 88 m², es un excelente ejemplo de arquitectu…
$324,223
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Nea Flogita, Grecia
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Nea Flogita, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Número de plantas 2
Situado en la zona deseable de Moudania, Flogita, esta maisonette subconstrucción ofrece una…
$223,322
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Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Nea Fokea, Grecia
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Nea Fokea, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Número de plantas 2
Venta: Una maisonette bellamente renovada y lista de llaves situada en la zona codiciada de …
$631,270
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Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Nikiti, Grecia
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Nikiti, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Número de plantas 2
En venta es una maisonette moderna y lista de llaves que ofrece 90 m2 de cómodo espacio habi…
$261,607
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Kriopigi, Grecia
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Kriopigi, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Piso -1/1
Venta es una moderna maisonette actualmente en construcción en la zona escénica de Kassandra…
$267,295
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Sozopoli, Grecia
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Sozopoli, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 63 m²
Número de plantas 2
Descubre esta llave lista, moderna maisonette que ofrece un espacio interno de 62,60 m2. Sit…
$250,602
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Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Kriopigi, Grecia
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Kriopigi, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Número de plantas 3
Espectacular vida de verano más negocios, esta casa tiene 400 metros cuadrados más una galer…
$1,05M
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Pefkochori, Grecia
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Pefkochori, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
INVESTMENT OPPORTUNITY WITH A PRIME LOCATION!!! Situated on the beachfront from the sea in a…
$310,994
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Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Municipality of Sithonia, Grecia
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Municipality of Sithonia, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 83 m²
bomo nikiti apartments – This is a magnificent complex, consisting of 38 apartments, locat…
$300,404
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Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Pefkochori, Grecia
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Pefkochori, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 2
Investment opportunity in the vibrant town of PEFKOHORI which is a popular summer destinatio…
$432,525
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Parámetros de las propiedades en Halkidiki, Grecia

con Jardín
con Terraza
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con Vistas al mar
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