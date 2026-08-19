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Apartamentos en venta en Casandra, Grecia

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2 habitaciones
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Apartamento 2 habitaciones en Casandra, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Casandra, Grecia
Dormitorios 2
Área 60 m²
En venta Apartamento de 60 metros cuadrados en Kassandra, Chalkidiki. El apartamento está si…
$354,213
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
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Apartamento 2 habitaciones en Casandra, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Casandra, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Impresionantes apartamentos nuevos en Halkidiki con este impresionante complejo de casas cer…
$125,092
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Apartamento 2 habitaciones en Casandra, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Casandra, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Impresionantes apartamentos nuevos en Halkidiki con este impresionante complejo de casas cer…
$184,918
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